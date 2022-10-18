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【附詳情】滙豐推突發送飛活動 做齊呢幾個步驟 可贏走Tyson Yoshix Serrini音樂會門票

理財智慧 17:04 2022/10/18

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滙豐（00005）早前宣布，夥拍兩位當紅歌手Tyson Yoshi及Serrini舉辦香港首個元宇宙X現場音樂會《DuoVerse》，為滙豐客戶呈獻橫跨元宇宙及實體空間的獨家音樂體驗。音樂會於2023年2月11日假九龍灣國際展貿中心舉行，並將於元宇宙及現場實時同步進行。

    點擊圖片放大
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屆時現場觀眾除了可以欣賞Tyson Yoshi 及 Serrini同台精湛的演唱外，兩位人氣歌手更會化身 Avatar ，穿梭元宇宙與觀眾互動，為大家帶來非一般的音樂體驗。

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滙豐宣布於周三（19日）在滙豐Facebook（按此）及Instagram（按此）專頁同步舉辦突發送飛活動，參加者只須完成以下簡單任務，即有機會贏走全港首個元宇宙X現場音樂會《DuoVerse》的元宇宙或現場版門票，想與Tyson Yoshi及Serrini於音樂會互動的市民萬勿錯過：

1.    留意滙豐在10月19日（星期三）中午12時於以上專頁公布之通關密碼
2.    將通關密碼私訊滙豐社交媒體帳號（Facebook或Instagram專頁）
3.    於相關遊戲貼文留言欄內留低答案並標籤兩位朋友
4.    Log on HSBC HK App 及讚好滙豐社交媒體帳號（Facebook或Instagram專頁）

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滙豐Facebook及Instagram專頁內的各首100位參加者，滙豐將自各送出《DuoVerse》音樂會元宇宙門票1張（合共200張），滙豐亦會於各專頁以隨機形式在所有參加者中抽出10位幸運兒，每位可獲現場版《DuoVerse》現實X元宇宙門票2張（合共40張）。

活動將於10月28日晚上11時59分截止，並於11月28日於其Facebook上公布得獎名單。

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責任編輯：陳詠妍

 


 

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