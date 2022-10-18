▲ 【跨境理財通】中銀香港：年初至今南北雙向新增近萬戶 將引入ESG及人民幣基金等主題豐富產品線

自跨境理財通服務啟動一年以來，中銀香港 （02388） 於多個重要口岸及標誌性地點共設立了9個跨境理財服務中心，而由今年年初至今，於南北雙向開戶數目新增近萬戶，其中8月推出「南向通」手機銀行綫上開戶服務後，南向開戶申請大幅上升。

該行指，南北雙向的資金匯劃總量持續增長，其中「南向通」今年新增資金匯劃量在大灣區市場佔比亦已超過4成，居香港市場領先地位。中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，在產品偏好方面，「南向通」9成為全新客戶，持有基金產品的客戶中8成選擇股債混合基金，主要投資於環球地區，以實現多元資產配置，投資貨幣以人民幣為主。

他補充，就「北向通」客戶，偏好選擇人民幣理財產品，而超過8成的「北向通」新客戶此前在內地僅持有存款，而未曾認購過公募基金或其他理財產品。

同時，中銀香港表示，不斷豐富「南向通」的產品選擇， 陸續新增超過40隻產品，目前提供涵蓋人民幣、美元、港元等多種貨幣，包括基金、零售債券、存款和外匯等合共超過160隻投資產品。該行將持續豐富產品線，引入更多國際及內地知名基金公司的產品和擴闊基金主題，例如增加ESG及人民幣基金主題選擇。

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編輯：姚卓然