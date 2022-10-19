【小老闆生意經@iM網欄】香港疫後時代 零售消費市場仍面對挑戰

繼在香港有12間分店的義大利式連鎖餐廳餅店Crostini宣布結業後，在港擁有約50間分店的連鎖店凱施餅店（Hoixe Cake Shop）早前亦傳出現拖糧一事。有消息指，凱施餅店突被稅務局入稟追討高達1,400萬元稅款，其後更被揭欠13個業主租金、拖員工糧、欠強積金供款等。

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在港營運30年的凱施餅店或將陷入結業危機，部分員工更擔心凱施餅店會步Crostini後塵，老闆隨時「走佬」成為「Crostini 2.0」。事實上，一間店舖間中出糧不及時乃正常之事，但是拖延出糧甚至是多個月欠薪的話，證明店舖的資金明顯周轉不靈，持續多個月的話，面臨結業的機會亦很大。

筆者在本欄的前期文章提過，在政府予業界暫緩追租令為期3個月過後，不少店舖已接獲追租通知，部分或已成功游說業主減租或分期攤還租金。而未能跟業主達成共識的店舖，將面臨結業的命運，不排除今次凱施餅店將會是同一下場。

即使在消費券計劃刺激下，現時市民的消費意欲仍未恢復至疫情前的水平。看到近日本地的定期存款息率持續上升，銀行平均都有年利率3厘以上作招徠，乃本地近十年間比較少見的現象，反映市場消息信心疲弱，人們寧靜將錢存放在銀行鎖定限期去收取利息，多過於在市場上消費。不過值得留意的是，當銀行的儲備資金到達一定水平後，不需要再吸納多額外的新資金，存款率便會自然下降，到時市場的資金便有機會回流至消費市場上，否則，本地零售市場前景仍面對一定的挑戰。

話雖如此，年內多次加息對消費市場的確有負面影響。加息主要目的是壓抑通脹，惟此舉會令經濟增長步伐減慢，經濟轉差時，自然不利零售消費。因此，本地零售消費行業相信仍要捱多一段時間，才能夠走出寒冬。

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作者_Anna（馮文慧）簡介 前IM記者，現投身金融行業。白天上班8小時，跟一般白領無異，工餘時間則經營網店，從事玩具精品代購生意。愛好旅遊，本身做代購是希望幫補旅費，沒想到誤打誤撞下賺上一桶金並當上小老闆，在寸金尺土的香港開設實體門店。

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