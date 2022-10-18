▲ 【可持續投資】渣打：本港零售投資者未來十年或可調撥千億美元資金至可持續投資 助香港達成碳中和目標

現時大部分可持續投資集中於先進經濟體及地區，美國及歐洲在2020年的佔比已達82%，故此亞洲區能調配至可持續投資的資金增長潛力巨大。渣打銀行發表《可持續銀行業報告2022：調配零售投資者資本》指，假設在2030年前，10個受分析市場在零售層面採納可持續投資的程度，可達至先進經濟體在2020年的水平，可調撥零售資金的潛力將達到8.2萬億美元，其中1,120億美元將來自香港，主要由於其本地財富增長。

渣打指，這些資金對香港達成碳中和目標起關鍵作用，政府冀未來20年投資300億美元支持本地綠色項目及在2050年前達至碳中和。

報告稱，香港零售投資者在過去數年對可持續投資展現出強烈興趣，近六成投資者在其投資組合中持有可持續投資基金，是主要可持續產品中比率最高，並預期在未來兩至三年，有關比率可提升至74%。

綠色債券在可持續產品佔比料升至72%

雖然採納綠色債券的比率相對較低，但預期比率會在未來兩至三年增加16個百分點至72%，升幅是多種可持續投資產品中最高。

投資者同時指出一些阻礙他們增加可持續投資的障礙，包括「資訊太少」、及「難以比較不同的可持續投資機會」等。渣打香港財富管理業務主管何文俊表示，近年可持續投資的需求大幅增長，ESG產品的銷售及資產的佔比按年遞增。

《可持續銀行業報告2022：調配零售投資者資本》報告涵蓋10個增長市場，並為於2030年前可投入於可持續投資的零售財富潛力提供觀點。

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編輯：陳韻妍