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【大行報告】中金首覆蓋予「跑贏大市」評級 翰森製藥升5.9%

股樓投資 16:41 2022/10/18

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恒指周二（18日）漲300點，收報16914點，醫藥股領升，其中翰森製藥（03692）升5.9%，收市報13.98元。中金早前表示首次覆蓋翰森製藥，並予其「跑贏行業」評級。

 

【青姐話】港股能有幾多愁？ 跟紅頂白穩字當頭

中金表示首次覆蓋研究翰森製藥，並預計公司今年及明年的每股盈利分別為0.46及0.52元人民幣，對應按年增速為1%及12.2%。該行給予其股份「跑贏行業」評級，設目標價16港元。該行表示，目前公司已有至少六個新藥品種獲批上市，一款新藥處於上市審評階段，預計未來公司創新品種有望維持較高增速。


【永利澳門 1128】 澳門賭牌明截標 永利澳門已遞交博彩批給標書 股價一度抽升逾8%【見下頁

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以內地市場計，中金指其核心產品阿美樂(三代EGFR抑製劑)有望達60億元人民幣以上的銷售高峰，以及孚來美(長效GLP-1)亦有望達20億元人民幣以上銷售高峰。此外，該行稱公司已就阿美樂海外市場權益與EQRx達成了合作，今年6月EQRx就已在英國遞交阿美樂上市申請。

 

【溫股知新】恒指初步回穩 好股仲係難搵

 

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撰文：鄭昊彤

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翰森製藥 （03692） 醫藥股 大行報告

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