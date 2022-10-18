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PARK YOHO Bologna出擊 首批涉50伙 折實價390.8萬起

股樓投資 16:27 2022/10/18

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新地(00016)發展的元朗PARK YOHO Bologna，首批涉及50伙，涵蓋開放式至3房戶，最高折扣額約15.5%，折實價由390.8萬元起，折實平均呎價約13088元。

新地副董事總經理雷霆形容首批定價屬「最強新盤價」，享低密度、便利交通及即買即住優勢。對於加息認為本港銀行跟加幅度細，而且放寬了壓力測試條件，《施政報告》有望撤辣，料今年第四季樓市較前三季活躍。

【多圖】元朗PARK YOHO Bologna登場　現樓示範單位直擊 【下一頁

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新地代理總經理陳漢麟指出，項目將於今日下午開放現樓示範單位，然後於周日開始收票，視乎參觀及收票的情況部署銷售。發展商是次特別為系列項目中新推出的1房複式戶推出漸進式供款計畫，提供最高樓價85%一按貸款，首年設0.88厘定息，首年只需供貸款4成。

首批涵蓋開放式至3房戶，實用面積279至674平方呎，價單定價462.6萬至1,047.3萬元，價單呎價14661至17086元，提供最高15.5%折扣，折實售價390.89萬至884.96萬元，折實呎價12,388至14,438元。入場單位為8A座2樓D室，實用面積279平方呎，折實價390.89萬元，呎價14,010元。

 

【青姐話】港股能有幾多愁？ 跟紅頂白穩字當頭

 

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撰文 : 蔡子俊

私人屋苑 一手市場 元朗 新地 PARK YOHO Bologna

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