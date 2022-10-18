【港元定存】渣打1年港元定存息最高4厘 發鈔行掀加息搶存戰

▲ 渣打自10月以來已兩連加港元定存息。

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施政報告發表前夕，適逢金管局再接錢，市場觀望氣氛較濃，今天（10月18日）暫只有3間大小銀行加港元定期存款息，包括渣打香港 （02888） 大幅上調半年及1年定存年息，加幅較滙豐（HSBC）昨天（17日）全面調升0.3厘為大。

交銀香港孖招齊發，除了全面加息外，且新增指定理財戶的存款計劃，以起始金額20萬元計，3個月年息享3.6厘，6個月年息有3.8厘。而大眾銀行更兩連加。

專家指，本港頻頻走資，銀行體系總結餘快失守千億元關，遂令業界猛加息作攻防戰。

比併發鈔行的港元定存息率，渣打1年期現有兩個存款計劃選擇，今天既把門檻1萬元新錢的存款計劃年息驟加0.5厘，新息率至3.8厘。此外，渣打又有4厘超高息之選，以入場費200萬元計，期內穩袋8萬元利息，但須全新資金等附帶條件。兩存息同時跑贏滙豐的3.4厘，以及中銀香港 （02388） 的2.8厘。

半年期年息方面，渣打同樣有兩個選擇，依據入場門檻金額，分別享3.8厘及3.6厘年，兩息率抛離滙豐的3.1厘，以及中銀的2.8厘。

至於3個月期年息，滙豐昨調高0.3厘至2.5厘，冠絕發鈔行，中銀為2.3厘，渣打此短存僅1.4厘，且只供中小企客戶。

渣打對上一次出手是10月7日，本月已兩連加。而滙豐自5月24日以來，5個月內已第12度加息，更於過去一個半月內連續5周出擊，10月至今已第3度上調存息。單看本周首兩天，暫有9行出招，計及昨天共有7間行加定存息，焦點是滙豐連續第5周出擊，剛全面加息0.3厘；花旗、信銀國際、大眾銀行、創興、南商及招商永隆也加短中長息。

此外，上周市傳滙豐為特選大戶提供1年港元定存4.47厘，半年4.15厘，以及3個月3.54厘，門檻為50萬元，但只按個別情況而定。滙豐發言人日前回應本報查詢時表示，該行會不定時向個別特選客戶、按不同情況而提供優惠。

由於滙豐向特選大客提供超高息是因人而異，息率或各有不同，故只以其牌面息率作比較。

計及中小行的高息榜，3個月期年息以東亞 （00023） 提供年息享8.8厘，在存款爭霸戰中獨霸榜首，其起存額為1000元，但最多只限1萬元，合資格新客期內賺盡僅220元利息，這迎新獎賞於8月29日在BEA App推出，10月底截止。

半年期年息方面，建行亞洲以3.9厘罕有晉級冠軍。1年期息率以大眾財務的4.1厘爆冷摘冠，以入場費50萬元計，期內穩袋20500元利息；同樣，在大眾財務存10萬元1年也有4.05厘，期內收息4050元。緊接其後是5行新加入4厘息俱樂部，分別為東亞、大眾銀行、建行亞洲、渣打及華僑永亨。

另方面，審視較冷門的存期，工銀亞洲388天年息有4.1厘而稱冠，1個月年息以滙豐的5厘奪冠。論及7天短存，集友及恒生 （00011） 齊享6厘年息膺高息王。

專家料，業界靜待內地二十大的撑經濟措施、內地延遲公布的第3季GDP、以及明天（19日）施政報告等重頭戲。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪