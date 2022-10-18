【環保聖誕】荃新天地極地冰川主題保育活動 過千回收膠樽化身5米巨型藝術聖誕樹 同場加映海洋公園期間限定店

全球暖化導致冰川持續融化，地球極端天氣及海洋塑膠污染問題越趨嚴重，極地的企鵝數量亦大幅減少，海洋保育議題絕對不容忽視。由11月25日起至2023年1月2日，荃新天地將推出「Merry Christmas! Goodbye Plastic!」主題活動，以多個別具教育性及聖誕打卡必到的體驗區，讓參觀者瞬間置身極地冰川世界，勇闖關卡及挑戰任務，讓市民了解環境保育的重要性。

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屆時場內將有多隻人見人愛的大小企鵝，與參觀者同行踏上冰極環保之旅；主題活動將特設3大遊樂專區、2大打卡位、企鵝生態主題展覽及回收資源教育中心，小朋友將可穿上企鵝裝化身小企鵝滑行8米長的冰川滑梯、體驗冰川釣魚樂趣、又或模仿小企鵝於浮冰上結伴漫步。

至於喜歡拍打卡照片的朋友，更不可錯過以過千回收膠樽升級再造的5米高巨型藝術聖誕樹，亮起燈光時更會透出夢幻光影，共度超浪漫環保聖誕，又或於幻視打卡區與數十隻小企鵝大合照。於指定日期更會有企鵝主題的環保工作坊——「小企鵝擺設工作站」及「小企鵝座枱燈飾工作坊」，由專業導師教授以回收膠樽升級再造冬日小擺設，共享別具教育意義的親子時光，歡度減塑減廢綠色聖誕。是次活動更聯乘海洋公園打造「冰極購物村」期間限定店，售賣多款極地主題精品。

勇闖8米長冰川滑梯

荃新天地一向致力推廣環保及可持續發展理念，透過不同推廣活動宣傳環保概念及生態保育的重要性。今個聖誕，商場中庭將會化身冰川世界，萌爆的企鵝們將會於商場中庭驚喜現身，3大遊樂專區包括8米長「小企鵝大逃脫」冰川滑梯主題區，小朋友可以穿上企鵝裝，化身成肥嘟嘟的小企鵝，坐下向前滑行同時調整身體方向，以避過冰川滑梯上空以過千膠樽砌成的海浪天幕，逃離海洋塑膠廢物的威脅，大考參觀者的膽量及身手。只需於場內即場捐款20元予香港海洋公園保育基金或S+ REWARDS會員憑3點數，即可參與刺激又好玩的冰川滑梯體驗乙次。

成功逃脫的企鵝們即可去挑戰「小企鵝魚樂無窮」，親身感受於冰川釣魚的樂趣，魚池及魚均是由廢膠塑料等再生廢料組成，玩樂之餘更具環保教育意義，親子之間不妨來一次大比併，看看誰是極地釣魚高手。至於對自己平衡力別具信心的參觀者則可挑戰「小企鵝冰上漫步」，於浮冰上漫步，不要讓自己跌入水中變成殺人鯨的食物。

5米高巨型環保聖誕樹

聖誕佳節當然少不了炫亮的聖誕樹，商場特別以超過1,000個回收膠樽升級再造成5米高環保聖誕樹。即使是看似沒有用的膠水樽亦可以重用加工變成美輪美奐的閃亮聖誕樹，聖誕樹內的光影投射配合半透明的膠水樽，透射出炫目的發光效果，定必是今個聖誕節打卡必到熱點。

想跟活潑又可愛的小企鵝大拍甜蜜照片？走進「數數小企鵝」幻視打卡區，一眾小企鵝將排排企讓大家抱抱合照，幻視效果下更有無數小企鵝出現眼前！

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親子升級再造環保工作坊

活動期間，S+ REWARDS會員可憑點數參與由專業環保藝術導師教授的膠樽升級再造工作坊，與小朋友共享綠色親子樂。導師將即場教授以清潔的回收膠樽升級再造，將其變成人見人愛的小企鵝擺設及小企鵝座檯燈飾，透過工作坊讓小朋友了解如何減少製造廢物及循環再造，學懂減慢氣候暖化，亦可以發揮他們的藝術觸覺，絕對是周末及聖誕假日的玩樂好去處。

現場更有展覽專區，介紹現時企鵝生態的生存危機，教育大家關注低碳生活對減慢全球暖化及保育野生動物生態的重要性，小朋友亦可從生活做起保護生態環境，培育環保新世代。

此外，商場早前聯乘本地生活藝術創建達人Busymama Benny，邀得18位小學生成為保育先鋒參加海洋公園「企鵝全接觸」活動，並與老師及家長攜手特別製作藝術相冊，傳遞環保減塑及企鵝保育的訊息，亦特別於活動期間的展覽區中展出。

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「冰極購物村」期間限定店

體驗完刺激好玩又別具教育意義的冰極環保之旅後，不妨親臨場內特設的海洋公園「冰極購物村」期間限定店，選購可愛企鵝造型禮品以及其他極地主題精品，當中包括使用循環再造的膠樽製成布料及充棉的Eco Nation企鵝公仔、企鵝毛公仔背包、皇帝企鵝連企鵝寶寶等，保證滿載而歸。

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特設回收資源教育中心

推廣期間，商場邀得膠樽回收及再造社企V Cycle合作，於商場1樓設立「Goodbye Plastic回收資源教育中心」，除展出有關塑膠分類、回收過程等資訊外，亦會舉辦塑膠回收教育工作坊，教授參加者如何分辦塑料廢物從而正確分類回收、讓參加者體驗單車碎膠機模擬塑膠廢物回收過程，以及各式小遊戲鼓勵市民從日常生活習慣中回收膠樽及塑料廢物。

荃新天地亦長期設置膠樽及紙包飲品盒回收機，市民每次回收一個膠樽或紙包飲品盒即可以八達通獲取0.1元現金回贈，藉以鼓勵區內市民從日常生活習慣如清潔及回收膠樽、紙包飲品盒開始，實踐簡單而有成效的環保綠色生活。

除了身體力行參與回收行動，荃新天地亦鼓勵顧客自備購物袋及自備外賣餐點用的食物盒、杯子，以減少使用即棄膠袋、即棄膠餐盒、即棄膠杯等，S+ REWARDS會員出示場內商戶即日消費單據及自備的購物袋、食物盒或杯子，即可獲贈10元S現金券於場內指定商戶使用，鼓勵商場內綠色循環消費。

此外，「Merry Christmas! Goodbye Plastic!」主題活動內多個裝置及親子升級再造環保工作坊的材料均由V Cycle提供已清潔的回收膠樽，連同場內由EcoBricks研製、以塑膠廢料升級再造成可持續建築材料的環保磚砌成的圍欄，均會於活動結束後全部由V Cycle及EcoBricks回收並重新升級再造，達致循環經濟效益。

消費延續綠色生活

S+ REWARDS會員憑累積的點數除了參與「小企鵝大逃脫」冰川滑梯主題區及親子升級再造環保工作坊之外，亦可以裸買方式換領多款清潔用品及個人護理用品，包括皇牌產品Good Wastes 好廢抗菌洗衣液（松香）、Earth殺菌茶樹洗手液、Wooden Breeze HK胺基酸啤酒洗髮皂及老薑洗髮護髮皂（洗髮護髮2合1）、果皮家族果皮酵素清潔劑及Green Paws HK環保木貓砂，體驗新一代無包裝購物樂趣。

S+ REWARDS會員憑30點可換領Takara Tomy帝王企鵝模型乙套，擺放於枱頭提醒大家透過日常減塑減碳生活協助企鵝保育。

夥商戶推廣企鵝保育理念

為豐富整個聖誕推廣活動，同時透過更多不同途徑傳達企鵝保育訊息，荃新天地聯同荃新天地2期的繪畫藝術學校Ark Studio亦會於推廣期間舉辦企鵝油畫教學，讓您以藝術角度欣賞小企鵝的可愛一面，S+ REWARDS會員憑指定點數可換領油畫班名額。

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責任編輯：嚴浩文