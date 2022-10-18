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為與家人有較大生活空間　奧運銅牌得主蘇慧音　月斥4.1萬租大埔康樂園

股樓投資 16:30 2022/10/18

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大埔康樂園近日錄得一宗租賃成交，而租客為東京奧運乒乓女團銅牌得主蘇慧音。中原地產吳啟業說，康樂園11街單號屋，實用面積1,214平方呎，三房連套房間隔，連約1,000平方呎花園，月租原叫價約4.3萬元，日前雙方議價後，終以4.1萬元租出，實用平均呎租33.8元。 

代理透露，新租客為東京奧運乒乓女團銅牌得主蘇慧音，為了與家人有較大生活空間，已睇樓一段時間，加上鍾情屋苑環境舒適，單位間隔合用，即租入單位自用，提升生活質素。 

據了解，業主於2005年以890萬元購入單位，以目前月租4.1萬元計，租金回報率約5.5厘。談到近期市況，吳啟業說，市場憧憬《施政報告》為樓市帶來好消息，整體入市氣氛趨正面，而大埔康樂園本月至今暫錄約3宗租賃成交。 

延伸閱讀【有相睇】沙田第一城三房620萬沽 4年帳蝕179萬 近年最大蝕讓【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

蘇慧音 大埔 康樂園 中原地產 二手市場 私人屋苑

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