為與家人有較大生活空間　奧運銅牌得主蘇慧音　月斥4.1萬租大埔康樂園

大埔康樂園近日錄得一宗租賃成交，而租客為東京奧運乒乓女團銅牌得主蘇慧音。中原地產吳啟業說，康樂園11街單號屋，實用面積1,214平方呎，三房連套房間隔，連約1,000平方呎花園，月租原叫價約4.3萬元，日前雙方議價後，終以4.1萬元租出，實用平均呎租33.8元。

代理透露，新租客為東京奧運乒乓女團銅牌得主蘇慧音，為了與家人有較大生活空間，已睇樓一段時間，加上鍾情屋苑環境舒適，單位間隔合用，即租入單位自用，提升生活質素。

據了解，業主於2005年以890萬元購入單位，以目前月租4.1萬元計，租金回報率約5.5厘。談到近期市況，吳啟業說，市場憧憬《施政報告》為樓市帶來好消息，整體入市氣氛趨正面，而大埔康樂園本月至今暫錄約3宗租賃成交。

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