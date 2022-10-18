  • 18°C
香港時間 : 20221018日 (週二) 16:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行看法】景順：三原因儲局短期不準備轉變立場　通脹預期指標是關鍵

股市 16:13 2022/10/18

分享：

分享：

景順：三原因儲局短期不準備轉變立場　通脹預期指標是關鍵

景順首席環球市場策略師Kristina Hooper認為，聯儲局明顯在短期內不準備轉變立場，主因（1） 美國通脹率仍居高不下、（2） 通脹預期仍相對穩定，但近期調查顯示數據有所上升，及（3）9月份FOMC會議紀要明顯趨向鷹派。不過，她稱，好消息是目前市場還未受到「破壞」，而且，各國政府似乎更加注重確保市場受到任何「破壞」。

美國9月通脹超預期，CPI連續第二個月表現遜色，Kristina Hooper指，這令市場愈來愈擔憂高通脹水平可能十分持久。數據表明儲局將維持鷹派立場，因找不到放緩收緊貨幣政策步伐的理據。

她又指，短期內儲局希望「有目的地」轉向限制性立場，而且多位聯邦公開市場委員會成員表示希望利率「於一段時期內」保持在限制性水平。此外，儲局繼續推進量化緊縮。實際上，考慮到現時的數據，聯儲局當前並無「退路」。

景順指，衡量通脹預期的指標是儲局確定貨幣政策收緊路徑的關鍵因素，特別是消費者通脹預期。該行將密切關注調查結果，因為長期通脹預期若進一步上升，將引起麻煩。事實上，當長期通脹預期從目前水平大幅降低，更接近2%的通脹目標，而非現時的3%時，聯儲局將更願意轉變立場。

相關文章：

【大行報告】中金料美國最終加息至近5厘　第4季大手加息成壓抑通脹「最後努力」

【美國加息】麥樸思：聯儲局或需加息至9厘以抗高通脹　籲提防大宗商品及高負債公司

編輯：袁諾曦

CPI 通脹 美國 美國聯儲局 經濟衰退 美股 貨幣政策

上一篇文章

【港股市況】比亞迪升6%、華晨大升15%　ATM升近3%至4%、恒指全日升301點（不斷更新）

下一篇文章

【財富管理】法巴據報獲准與農行在中國設財富管理合資公司
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股期貨】道指期貨升384點、納指期貨升1.7%　高盛、NETFLIX等將公布業績（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升384點、納指期貨升1.7%　高盛、NETFLIX等將公布業績（不斷更新）
【施政報告2022】李家超據報將宣布發展三條鐵路和三條高速公路項目
【施政報告2022】李家超據報將宣布發展三條鐵路和三條高速公路項目
【港股夜期+ADR】恒指夜期升300點　阿里美股高3%（不斷更新）
【港股夜期+ADR】恒指夜期升300點　阿里美股高3%（不斷更新）
【香港樓市】花旗楊海全：樓價見底前料再跌一成　預期政府放寬專才買樓、明年2月再免港人買第二層樓的從價印花稅
【香港樓市】花旗楊海全：樓價見底前料再跌一成　預期政府放寬專才買樓、明年2月再免港人買第二層樓的從價印花稅
【颱風消息】天文台：8號風球機會較低　3號強風信號中午前維持
【颱風消息】天文台：8號風球機會較低　3號強風信號中午前維持
【英鎊危機】新財相侯俊偉推翻大部分稅改內容　卓慧思重申不下台、英鎊兌港元撲9算（不斷更新）
【英鎊危機】新財相侯俊偉推翻大部分稅改內容　卓慧思重申不下台、英鎊兌港元撲9算（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款