【大行看法】景順：三原因儲局短期不準備轉變立場　通脹預期指標是關鍵

▲ 景順：三原因儲局短期不準備轉變立場 通脹預期指標是關鍵

景順首席環球市場策略師Kristina Hooper認為，聯儲局明顯在短期內不準備轉變立場，主因（1） 美國通脹率仍居高不下、（2） 通脹預期仍相對穩定，但近期調查顯示數據有所上升，及（3）9月份FOMC會議紀要明顯趨向鷹派。不過，她稱，好消息是目前市場還未受到「破壞」，而且，各國政府似乎更加注重確保市場受到任何「破壞」。

美國9月通脹超預期，CPI連續第二個月表現遜色，Kristina Hooper指，這令市場愈來愈擔憂高通脹水平可能十分持久。數據表明儲局將維持鷹派立場，因找不到放緩收緊貨幣政策步伐的理據。

她又指，短期內儲局希望「有目的地」轉向限制性立場，而且多位聯邦公開市場委員會成員表示希望利率「於一段時期內」保持在限制性水平。此外，儲局繼續推進量化緊縮。實際上，考慮到現時的數據，聯儲局當前並無「退路」。

景順指，衡量通脹預期的指標是儲局確定貨幣政策收緊路徑的關鍵因素，特別是消費者通脹預期。該行將密切關注調查結果，因為長期通脹預期若進一步上升，將引起麻煩。事實上，當長期通脹預期從目前水平大幅降低，更接近2%的通脹目標，而非現時的3%時，聯儲局將更願意轉變立場。

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編輯：袁諾曦