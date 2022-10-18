【捲軸手機】Lenovo推捲曲屏幕技術　用於手提電腦、智能手機

聯想（Lenovo）去年在愚人節發布了一款「竹簡形平板電腦」，主打內捲式柔性屏幕技術。正當大眾都認為是Lenovo開的一個小玩笑時，Lenovo在今午（18日）舉行的「Lenovo Tech World 2022」中，宣布推出捲軸手提電腦和智能手機概念，延續當時的捲曲屏幕的概念。

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Lenovo在今年的Lenovo Tech World中宣布，將夥同其子公司Motorola，推出捲軸手提電腦和智能手機。相關的柔性屏幕厚17.9毫米，配合電動捲動式設計，可以讓用家透過機身的指定按鍵，將藏於機身內部的柔性屏幕擴展出來，或將屏幕向內滾動收起。

Lenovo執行副總裁Luca Rossi則在會上展示該具備該柔性屏幕的手機，其外觀與一般智能手機無異。啟動柔性屏幕後，屏幕會由手機機底向上展開，猶如將手機屏幕拉長。完全展開後，手機屏幕會由5吋擴至6.5吋，其大小與蘋果（Apple）iPhone 14 Pro Max相近。

此外，捲軸手提電腦的屏幕可由原本的12.7吋擴展成15.3吋，展開後屏幕將呈4：3的比例。

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