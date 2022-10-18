  • 18°C
香港時間 : 20221018日 (週二) 16:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【捲軸手機】Lenovo推捲曲屏幕技術　用於手提電腦、智能手機

科技 16:11 2022/10/18

分享：

分享：

聯想（Lenovo）去年在愚人節發布了一款「竹簡形平板電腦」，主打內捲式柔性屏幕技術。正當大眾都認為是Lenovo開的一個小玩笑時，Lenovo在今午（18日）舉行的「Lenovo Tech World 2022」中，宣布推出捲軸手提電腦和智能手機概念，延續當時的捲曲屏幕的概念。

【電子垃圾】全球電子垃圾增長迅速　53億部棄置手機未獲回收

Lenovo在今年的Lenovo Tech World中宣布，將夥同其子公司Motorola，推出捲軸手提電腦和智能手機。相關的柔性屏幕厚17.9毫米，配合電動捲動式設計，可以讓用家透過機身的指定按鍵，將藏於機身內部的柔性屏幕擴展出來，或將屏幕向內滾動收起。

Lenovo執行副總裁Luca Rossi則在會上展示該具備該柔性屏幕的手機，其外觀與一般智能手機無異。啟動柔性屏幕後，屏幕會由手機機底向上展開，猶如將手機屏幕拉長。完全展開後，手機屏幕會由5吋擴至6.5吋，其大小與蘋果（Apple）iPhone 14 Pro Max相近。

此外，捲軸手提電腦的屏幕可由原本的12.7吋擴展成15.3吋，展開後屏幕將呈4：3的比例。

【蘋果漏洞】蘋果「以舊換新」計畫有漏洞？客戶投訴舊設備常寄失

【華為新品】華為中階手機nova 10系列今開售　最平$2,788可入手

iPhone 14系列（除iPhone 14 Plus）已經正式開售！心思思想換電話，但又猶疑不決的讀者們，不妨看看本報早前的iPhone 14 Pro Max實測片段，讓大家作個參考：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【網絡安全】日本警察廳發警告　當地多間加密貨幣交易所遭朝鮮黑客攻擊
今日
【網絡安全】日本警察廳發警告　當地多間加密貨幣交易所遭朝鮮黑客攻擊
【萬聖節】日本藉AR技術　推出「貞子的士」
今日
【萬聖節】日本藉AR技術　推出「貞子的士」
【俄烏戰爭】烏克蘭星鏈爭議持續燃燒　Elon Musk：已撤銷對五角大廈的申請
今日
【俄烏戰爭】烏克蘭星鏈爭議持續燃燒　Elon Musk：已撤銷對五角大廈的申請
【元宇宙】短片平台Triller進軍元宇宙　設虛擬空間觀看音樂會
今日
【元宇宙】短片平台Triller進軍元宇宙　設虛擬空間觀看音樂會

你可能感興趣

【網絡安全】日本警察廳發警告　當地多間加密貨幣交易所遭朝鮮黑客攻擊
今日 12:20
【網絡安全】日本警察廳發警告　當地多間加密貨幣交易所遭朝鮮黑客攻擊
【萬聖節】日本藉AR技術　推出「貞子的士」
今日 13:03
【萬聖節】日本藉AR技術　推出「貞子的士」
【俄烏戰爭】烏克蘭星鏈爭議持續燃燒　Elon Musk：已撤銷對五角大廈的申請
今日 14:46
【俄烏戰爭】烏克蘭星鏈爭議持續燃燒　Elon Musk：已撤銷對五角大廈的申請
科技產品 移動裝置 iPhone 14 Pro Lenovo 智能手機 Apple iPhone

下一篇文章

【元宇宙】短片平台Triller進軍元宇宙　設虛擬空間觀看音樂會
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【韓國斷網】南韓數據中心火災　Kakao等服務癱瘓或釀國安危機
【韓國斷網】南韓數據中心火災　Kakao等服務癱瘓或釀國安危機
【電郵功能】iOS/Android版Outlook新功能　支援「排程發送」電郵
【電郵功能】iOS/Android版Outlook新功能　支援「排程發送」電郵
【電動車】電動MINI不再「英國製造」　寶馬承認將生產線移至中國
【電動車】電動MINI不再「英國製造」　寶馬承認將生產線移至中國
【Office漏洞】微軟Office 365發現嚴重漏洞　黑客可破解加密電郵內容
【Office漏洞】微軟Office 365發現嚴重漏洞　黑客可破解加密電郵內容
【自動駕駛】科學園測試自動駕駛　提供關鍵接駁服務
【自動駕駛】科學園測試自動駕駛　提供關鍵接駁服務
【蘋果漏洞】蘋果「以舊換新」計畫有漏洞？客戶投訴舊設備常寄失
【蘋果漏洞】蘋果「以舊換新」計畫有漏洞？客戶投訴舊設備常寄失
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款