【新股IPO】飛天雲動6610首日掛牌升4.1% 一手帳面蝕90元

內地AR/VR服務商飛天雲動（06610）首日掛牌，開市報2.21元，與招股價持平，開市後潛水一成，低見1.98元，高見2.33元，收市報2.12元，升4.1%；成交8205.7萬元，以每手1000股計算，一手帳面蝕90元。

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飛天雲動以招股價下限2.21元定價，其招股價範圍介乎2.21元至2.88元，集資淨額5.32億元，一手中籤率100%，人人有份。獨家保薦人為申萬宏源。是次上次，飛天雲動引入了5名基石投資者，包括安吉國融、商湯（00020）、捷利交易寶（08017）等，合共認購近2億元可供認購的發售股份。

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集資所得約40%將用於增強研發能力及改進服務與產品；約25%用於提升銷售及營銷能力；約15%用於合併、收購及戰略投資；約10%在未來12至36個月開發飛天元宇宙平台；剩餘10%為營運資金及一般公司用途。

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記者：張以正