  • 18°C
香港時間 : 20221018日 (週二) 18:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】飛天雲動6610首日掛牌升4.1% 一手帳面蝕90元

股樓投資 17:39 2022/10/18

分享：

分享：

內地AR/VR服務商飛天雲動（06610）首日掛牌，開市報2.21元，與招股價持平，開市後潛水一成，低見1.98元，高見2.33元，收市報2.12元，升4.1%；成交8205.7萬元，以每手1000股計算，一手帳面蝕90元。

同場加映：【青姐話】港股能有幾多愁？ 跟紅頂白穩字當頭

飛天雲動以招股價下限2.21元定價，其招股價範圍介乎2.21元至2.88元，集資淨額5.32億元，一手中籤率100%，人人有份。獨家保薦人為申萬宏源。是次上次，飛天雲動引入了5名基石投資者，包括安吉國融、商湯（00020）、捷利交易寶（08017）等，合共認購近2億元可供認購的發售股份。

    點擊圖片放大
    +9
    +8


集資所得約40%將用於增強研發能力及改進服務與產品；約25%用於提升銷售及營銷能力；約15%用於合併、收購及戰略投資；約10%在未來12至36個月開發飛天元宇宙平台；剩餘10%為營運資金及一般公司用途。

同場加映：【溫股知新】多重利淡夾擊 港股表現失色

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：張以正

開啟hket App，閱讀全文
飛天雲動（06610） IPO 港股

上一篇文章

星展丘卓文：料明年樓價再跌5%　即使減辣亦不代表樓價即反彈

下一篇文章

【樓市熱話】堅尼地城「超值」劏房出租 棺材床+棺材廁所月租4000元 網民：驚唔驚有報應？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【空氣污染】空氣質素健康指數風險級別或達嚴重水平 環保署籲市民減少在戶外逗留時間
【空氣污染】空氣質素健康指數風險級別或達嚴重水平 環保署籲市民減少在戶外逗留時間
【職場熱話】轉新工屯門返觀塘 每日來回4小時 心情極暴燥 打工仔：屯門樓幾平都唔好買
【職場熱話】轉新工屯門返觀塘 每日來回4小時 心情極暴燥 打工仔：屯門樓幾平都唔好買
【晶片禁令】因華府對中國晶片禁令 蘋果暫停中國長江存儲晶片計劃
【晶片禁令】因華府對中國晶片禁令 蘋果暫停中國長江存儲晶片計劃
YOHO Town兩房戶620萬易手　創屋苑全年新低　投資客趁平入市
YOHO Town兩房戶620萬易手　創屋苑全年新低　投資客趁平入市
加息潮下市況趨波動 尋找收益靠「新角度」
加息潮下市況趨波動 尋找收益靠「新角度」
【青姐話】港股能有幾多愁？ 跟紅頂白穩字當頭
【青姐話】港股能有幾多愁？ 跟紅頂白穩字當頭
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款