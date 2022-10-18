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【美元定存】渣打罕有勁加1年美元定存息 追趕4厘息陣營

15:54 2022/10/18

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美元定存4厘息或以上陣營漸增。

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港銀繼續以「美息誘好息族」，連發鈔行也應戰。本周首兩天，已有多達6間大小行齊加美元定期存款息，包括今天（10月18日）渣打香港 （02888） 及上商搶乘加息快車。另外，滙豐於過去一個半月，連續第5周出擊，昨天（17日）再全面加息0.3厘，而招商永隆、花旗及大眾銀行也上調短中長息。

另一大看點則是，至今已有8行追趕4厘息派對，分別為渣打今天勁升1年期息率0.6厘至4厘息陣營。而大眾銀行、交銀香港、星展及建行亞洲已先後齊把1年期加至4厘。

麥樸思：聯儲局或需加息至9厘以抗高通脹【下一頁

工銀亞洲更孖招齊發，早前把388天年息提高至4.1厘，1年期息率也有4.05厘。東亞 （00023） 的1年期息率更達4.1厘，集友則於10月5日已把368天年息大幅上調0.9厘，終突破4厘大關。

率先打進4厘息俱樂部為富邦，該行率先於9月23日首推衝破4厘的長息。綜觀目前美元定存各存期的高息王，7天短存年息以恒生 （00011） 的10厘為全城最高息，1個月年息以富邦的3.38厘奪冠，3個月期年息也以富邦的3.88厘稱王。

半年期年息呈3冠王，東亞、建行亞洲及富邦齊報3.9厘；其中東亞的入場費為等值10萬港元、富邦是100萬港元、建行亞洲須40萬美元。

9個月期年息富邦提供4.1厘，以及1年期息率更達4.3厘而居首，門檻齊為100萬港元，須全新或兌換資金，特惠息至10月底。

至於檢視龍頭發鈔行的攻勢，滙豐自5月24日至今，已第12度加短中長息，單以10月至今計已連續3周出擊。中銀香港 （02388） 於10月開局也驟加7天年息1厘，新息率至6厘，10月8日又提高半年及1年期年息至3厘關。

單以發鈔行比拼，先看3個月期年息，滙豐新近加0.3厘至2.8厘，險勝中銀的2.7厘，渣打香港此短存為1.7厘，且只供中小企客戶。

歐洲央行納格爾︰不應過早停止加息【下一頁

半年期年息方面，渣打今天大幅上調0.7厘至3.8厘；撼贏天滙豐提高0.3厘後的3.3厘，中銀為3厘。

至於一年期息率，渣打剛加至4厘而稱冠發鈔行，滙豐上調0.3厘至3.4厘，中銀為3厘。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖回應本報查詢指，維持聯儲局在今輪周息周期再加多3次、累加1.5厘的預測；分別為將在11月加75個基點，12月再加50個基點，明年2月加25個基點，令最終利率為4.5至4.75厘。美滙指數下一阻力或為115.68，料3個月內見111.98，未來半年至1年回落至105.07，兩年長期目標價為101.11。

而美元持續強勢令需求漸增，虛擬銀行眾安（ZA Bank）今天宣布，首度推出美元基金系列，助用戶捕捉更多投資良機，即日起可透過ZA Bank App認購多款全新上架的美元基金。

專家指，第3季股滙債通殺，僅美元獨贏，9月份美滙指數單月已勁彈逾3%。市料聯儲局在11月4日正式公布議息結果前，全球股債仍甚動盪，疊加俄烏戰事升級，在現金為王下，游資續躲在滙息雙贏的美元定期存款，難怪3間發鈔行帶頭輪流猛加息，中小行被迫迎戰還擊。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

加息 美國聯儲局 大眾銀行 花旗銀行 招商永隆 滙豐控股（00005） 中銀香港（02388） 渣打集團（02888） 美滙指數 美元

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