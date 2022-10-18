【大行報告】淨利潤增長超預期 瑞信升比亞迪目標價至410元

比亞迪（01211）日前發盈喜，預期首三季淨利潤達91億至95億元人民幣，按年增長272%至289%，瑞信指高於市場預期，其第三季純利更料創歷史新高，上調其目標價至410元。比亞迪周二（18日）股價漲5.9%，收市報204.4元。



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單計第三季度，比亞迪的預計淨利潤達55至59億元。瑞信認為，比亞迪第三季度的強勁盈利表現源於期內銷量的強勁增長，以及3月份時上調PHEV和EV產品整車售價，而當中大部分售價較高的訂單在第三季才開始交付所致。





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就利潤率高於預期，該行將其2022至2024年盈利預測上調0.7%至22.9%，目標價則由400港元上調至410港元，並維持「跑贏大市」評級。該行亦預計比亞迪的盈利勢頭將在第四季持續，預料銷量將按年升173%至72.7萬輛，推動第四季淨利潤再創新高，達到約65億元人民幣。

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撰文：鄭昊彤