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【大行報告】淨利潤增長超預期 瑞信升比亞迪目標價至410元

股樓投資 16:05 2022/10/18

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比亞迪（01211）日前發盈喜，預期首三季淨利潤達91億至95億元人民幣，按年增長272%至289%，瑞信指高於市場預期，其第三季純利更料創歷史新高，上調其目標價至410元。比亞迪周二（18日）股價漲5.9%，收市報204.4元。
 

 

【青姐話】港股能有幾多愁？ 跟紅頂白穩字當頭

 

單計第三季度，比亞迪的預計淨利潤達55至59億元。瑞信認為，比亞迪第三季度的強勁盈利表現源於期內銷量的強勁增長，以及3月份時上調PHEV和EV產品整車售價，而當中大部分售價較高的訂單在第三季才開始交付所致。



【永利澳門 1128】 澳門賭牌明截標 永利澳門已遞交博彩批給標書 股價一度抽升逾8%【見下頁

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就利潤率高於預期，該行將其2022至2024年盈利預測上調0.7%至22.9%，目標價則由400港元上調至410港元，並維持「跑贏大市」評級。該行亦預計比亞迪的盈利勢頭將在第四季持續，預料銷量將按年升173%至72.7萬輛，推動第四季淨利潤再創新高，達到約65億元人民幣。

 

【溫股知新】多重利淡夾擊 港股表現失色

 

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撰文：鄭昊彤

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比亞迪股份（01211） 盈喜 港股 大行報告

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