【溫股知新】恒指初步回穩 好股仲係難搵

其他股評時段:

01:17 大市今日表現不俗

03:11 港股有回穩條件 然長綫未脫危險期

05:20 外圍風險大 40/60 投資法虧損多

07:55 全球經濟衰退幅度難料

11:30 機構料下年經濟更糟糕

13:15 加息速度快得驚人

15:40 美股仍是關鍵

20:40 恒指或上望20天綫及補裂口

22:50 02130 嘉泓物流

25:11 01114 華晨中國

26:20 03690 美團

28:00 00659 新創建

30:00 00002 中電

33:15 01055 南方航空

34:37 02331 李寧

37:45 01876 百威亞太

39:50 03339 中國龍工

42:45 09618 京東

45:00 01211 比亞迪

55:22 01799 新特能源

57:15 00883 中海油

59:55 01071 華電國際



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