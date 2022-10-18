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【溫股知新】恒指初步回穩 好股仲係難搵

iMTV＋ 19:30 2022/10/18

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03:11 港股有回穩條件 然長綫未脫危險期
05:20 外圍風險大 40/60 投資法虧損多
07:55 全球經濟衰退幅度難料
11:30 機構料下年經濟更糟糕
13:15 加息速度快得驚人
15:40 美股仍是關鍵
20:40 恒指或上望20天綫及補裂口
22:50 02130 嘉泓物流
25:11 01114 華晨中國
26:20 03690 美團
28:00 00659 新創建
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欄名 : 溫股知新

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