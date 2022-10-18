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美國會報告披露 特朗普政府曾阻交通口罩令

環球社會熱點 16:06 2022/10/18

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美國曾實施在交通工具上的強制口罩令等防疫措施，防範新冠肺炎病毒繼續傳播。但國會最新報告指出，前總統特朗普政府曾要求疾控中心（CDC），不要實行在大眾交通工具強制戴口罩的要求。

【新冠疫苗】美兒童可打二價疫苗作加強劑 限輝瑞及Moderna 【下一頁】

眾議院調查疫情相關事務次委員會周一（17日）發表報告，當中引用CDC高層官員塞特龍（Martin Cetron）指出，專家發現證據支持在公共及商務交通工具戴口罩，已計劃於2020年7月著手實行。

然而，塞特龍稱被特朗普（Donald Trump）政府官員告知，不可能在交通工具上執行強制口罩令。塞特龍向委員會表示，口罩令可能在當年對避免更多美國民眾死於新冠有「重大貢獻」。

疫情封城期間出世BB兩能力較低 更傾向爬行 【下一頁】

報告亦指出，其時的衛生部長阿扎爾（Alex Azar）及CDC主任雷德菲爾德（Robert Redfield）亦支持執行強制口罩令。

美國至今新冠死亡人數超過100萬，總感染個案達接近1億宗，兩項數據同為全球最高。民主黨批評時任總統特朗普怠慢應對疫情威脅，導致美國成為重災區。現任總統拜登（Joe Biden）上台後，CDC旋即下令實行交通口罩令。

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責任編輯：吳漢培

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