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【著數優惠】一田eShop購物優惠即日起登場 4大每日限定必搶主題　 單一訂單滿1,500元送50元優惠券

理財智慧 15:29 2022/10/18

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半年一度的一田購物優惠日將於11月23日至11月29日舉行，購物優惠日將連開至7日，超市更連續兩周（11月23日至12月6日）帶來更激減優惠貨品。今次一田購物優惠日eShop再次搶閘於即日至10月30日登場，帶來4大每日限定必搶主題，包括半價掃破抵價美妝組合、半價買盡搶手家電、99元起買熱搶廚具及半價起買美食券。購物優惠日率先買期間，單一訂單滿1,500元或以上更可獲50元電子優惠券，多買多送，連同信用卡優惠，以破抵價買齊心水貨品，為家居及生活增添新享受。

【青姐話】港股能有幾多愁？ 跟紅頂白穩字當頭

為祝賀Mina No Tabo成為Sanrio 2022 Character Ranking香港區冠軍，一田相應推出包括床品套裝、家居服套裝及行李喼等一系列產品。一連10集的「Gudetama大冒險」將會於12月13日正式登陸Netflix，一田亦推出一系列Gudetama產品，帶來衛衣、手拉車、行李喼等。

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此外，使用一田信用卡單一訂單簽賬每滿1,000元，可獲50元即時折扣，每張訂單最多可獲100元折扣。以一田YATA-Fans帳戶登入即可於eShop購物，網購每滿1元賺1分，更享星期三3倍積分優惠，購物優惠日率先買期間，單一訂單購物滿1,500元更可獲50元電子優惠券，每張訂單限送1張。

為方便顧客輕鬆網購，單一訂單滿1,000元享免費送貨服務（急凍食品不設送貨服務），顧客亦可選擇免費到沙田、大埔、荃灣、觀塘、元朗、屯門或北角取貨。今次更提早自取/送貨安排，自取日期由11月11日至11月19日，送貨服務則由11月18日至11月30日，顧客可於實體店舉行購物優惠日前送貨或自取。

精選貨品

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精選超市食品/日用品

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責任編輯：嚴浩文

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