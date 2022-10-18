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【元宇宙】短片平台Triller進軍元宇宙　設虛擬空間觀看音樂會

科技 15:45 2022/10/18

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Metaverz將提供各類型的虛擬空間，包括夜總會（NightClub）、體育場館和海濱別墅等，讓用戶以虛擬分身現場觀看體育賽事和音樂會。（Triller）

Meta元宇宙遊戲Horizon Worlds的每月活躍用戶僅20萬人，表現遠不及預期，但亦無阻其他企業進軍元宇宙的決心。美國短片社交平台Triller宣布推出元宇宙平台「Metaverz」，讓用戶置身虛擬空間中，欣賞音樂會和體育賽事。

【Meta元宇宙】Horizon Worlds表現不及預期　每月活躍用戶僅20萬人

Triller表示，Metaverz將提供各類型的虛擬空間，包括夜總會（NightClub）、體育場館和海濱別墅等，讓用戶以虛擬分身聚首一堂，現場觀看體育賽事和音樂會，例如Bare Knuckle Fighting Championship和Triller Fight Club等，亦提供機會讓不同表演者與粉絲互動。

【元宇宙】微軟進軍「工業元宇宙」　藉VR/AR監控工業系統

Triller首場Metaverz活動將於10月22日舉行，DJ Sam Feldt將表演荷蘭的電子音樂，然後會以虛擬化身進入Metaverz的虛擬夜總會，與粉絲現場交流。據悉，Triller計畫於明年舉辦2,000場虛擬表演，當中大部分將在現實世界和Metaverz進行。

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責任編輯：陳卓賢

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