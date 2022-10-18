英工黨領袖引戴卓爾夫人金句 揶揄卓慧恩質詢唔見影

英國工黨黨魁施紀賢周一（17日）向首相卓慧思提出緊急質詢，但卓慧思未有即時現身，被在野黨員指摘。施紀賢期間引用前首相戴卓爾夫人金句，嘲笑卓慧思不見蹤影，最後要由下議院領袖莫佩琳幫忙解畫。

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在野工黨周一向卓慧思（Liz Truss）提出緊急質詢，要求她解答解僱前財相關浩霆 （Kwasi Kwarteng）的原因，但卓慧思趁候俊偉（Jeremy Hunt）回應經濟問題期間，突然離開國會。

工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer）批評卓慧思「唔見人」，並指責她試圖逃避質詢，害怕影子政府。施紀賢引用戴卓爾夫人（Margaret Thatcher）1981年在保守黨會議被追問及指控，要求她撤回經濟政策時講過的金句：「呢位女士（我）唔會轉軚」（The lady's not for turning），利用「食字」嘲笑卓慧思

「呢位女士未出現」（The lady's not for turning up）。

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下議院領袖莫佩琳（Penny Mordaunt）此時為首相解畫，表示卓慧思並無「龜縮匿埋枱底」，指卓慧恩因「被突發要事困身」（The PM is detained on urgent business），強調她有充分理由離開國會。

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責任編輯:郭麗明