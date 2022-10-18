【禁煙令】港府據報考慮恢復電子煙轉口貿易　 比亞迪電子曾升近一成、思摩爾遭大和削半目標價逆市跌

▲ 【禁煙令】港府據報考慮恢復電子煙轉口貿易

港府今年4月起全面禁止電子煙、加熱煙等另類煙產品入口或在香港銷售，但本地傳媒引述消息指，港府正考慮修訂禁令，容許電子煙等產品從陸路和海路經香港轉口貿易，料涉及每年數以十億計貿易量。電子煙概念股周二普遍向好，比亞迪電子 （00285） 升近一成，最新升9.6%，暫報19.94元，成交1.88億元。

其他電子煙或煙草貿易股份方面，中煙香港 （06055） 升4%，華寶國際 （00336） 升1.3%，中國波頓 （03318） 升1.4%。

大和狠削思摩爾目標價 料出口產品單價受壓

不過，代工廠思摩爾 （06969） 遭大和資本下調評級，股價反跌3%。大和資本指出，思摩爾上季經調整盈利按年跌42%、按季跌18%，較該行預期差，並料公司出口和本土銷售前景不明朗，認為股價已處合理估值，由「買入」降評至「持有」，將目標價由21元狠削至9元，市盈率估值由25倍降至15倍。

大和資本指出，思摩爾與「健牌」母企英美煙草（British American Tobacco）關係密切，但現時旗下電子煙品牌「Vuse Alto」被指違反另一煙草商奧馳亞（Altria，美：MO）的專利，須付每年專利費相當於銷售額5.25%，料英美煙草將嚴控成本，令思摩爾平均單價受壓，拖累今年收入跌45%，明年再跌約15%。

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編輯：麥德銘