  • 18°C
香港時間 : 20221018日 (週二) 16:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【禁煙令】港府據報考慮恢復電子煙轉口貿易　 比亞迪電子曾升近一成、思摩爾遭大和削半目標價逆市跌

當炒股 14:50 2022/10/18

分享：

分享：

【禁煙令】港府據報考慮恢復電子煙轉口貿易

港府今年4月起全面禁止電子煙、加熱煙等另類煙產品入口或在香港銷售，但本地傳媒引述消息指，港府正考慮修訂禁令，容許電子煙等產品從陸路和海路經香港轉口貿易，料涉及每年數以十億計貿易量。電子煙概念股周二普遍向好，比亞迪電子 （00285） 升近一成，最新升9.6%，暫報19.94元，成交1.88億元。

其他電子煙或煙草貿易股份方面，中煙香港 （06055） 升4%，華寶國際 （00336） 升1.3%，中國波頓 （03318） 升1.4%。

大和狠削思摩爾目標價　料出口產品單價受壓

不過，代工廠思摩爾 （06969） 遭大和資本下調評級，股價反跌3%。大和資本指出，思摩爾上季經調整盈利按年跌42%、按季跌18%，較該行預期差，並料公司出口和本土銷售前景不明朗，認為股價已處合理估值，由「買入」降評至「持有」，將目標價由21元狠削至9元，市盈率估值由25倍降至15倍。

大和資本指出，思摩爾與「健牌」母企英美煙草（British American Tobacco）關係密切，但現時旗下電子煙品牌「Vuse Alto」被指違反另一煙草商奧馳亞（Altria，美：MO）的專利，須付每年專利費相當於銷售額5.25%，料英美煙草將嚴控成本，令思摩爾平均單價受壓，拖累今年收入跌45%，明年再跌約15%。

【石Sir一周前瞻及異動股】華潤啤酒、微創醫療、中國重汽

相關文章：

【電子煙股】思摩爾股價升約6%　獲兩執董包括CEO共斥資逾8200萬元增持、交易佔全日成交額2成

【業績｜電子煙股】思摩爾中期少賺52%、中期息10仙　面向內地、美國企業客戶銷售收入銳減

【異動股】蘋果iPhone14傳放棄加價、概念股高偉電子創新高　比亞迪電子獲許生產電子煙齊升一成

編輯：麥德銘

開啟hket App，閱讀全文
煙草產品 大行報告 港股 思摩爾國際（06969） 比亞迪電子（00285） 中煙香港（06055） 中國波頓（03318） 華寶國際（00336）

上一篇文章

【體育用品股】特步上季主品牌零售銷售按年增20%至25%　午後升逾4%

下一篇文章

【汽車股】華晨中國午後升幅擴至13%　券商憧憬派驚喜特別息　
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【香港樓市】花旗楊海全：樓價見底前料再跌一成　預期政府放寬專才買樓、明年2月再免港人買第二層樓的從價印花稅
【香港樓市】花旗楊海全：樓價見底前料再跌一成　預期政府放寬專才買樓、明年2月再免港人買第二層樓的從價印花稅
【施政報告2022】李家超據報將宣布發展三條鐵路和三條高速公路項目
【施政報告2022】李家超據報將宣布發展三條鐵路和三條高速公路項目
【港股夜期+ADR】恒指夜期升300點　阿里美股高3%（不斷更新）
【港股夜期+ADR】恒指夜期升300點　阿里美股高3%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升384點、納指期貨升1.7%　高盛、NETFLIX等將公布業績（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升384點、納指期貨升1.7%　高盛、NETFLIX等將公布業績（不斷更新）
【英鎊危機】新財相侯俊偉推翻大部分稅改內容　卓慧思重申不下台、英鎊兌港元撲9算（不斷更新）
【英鎊危機】新財相侯俊偉推翻大部分稅改內容　卓慧思重申不下台、英鎊兌港元撲9算（不斷更新）
【颱風消息】天文台：8號風球機會較低　3號強風信號中午前維持
【颱風消息】天文台：8號風球機會較低　3號強風信號中午前維持
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款