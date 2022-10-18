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【俄烏戰爭】烏克蘭星鏈爭議持續燃燒　Elon Musk：已撤銷對五角大廈的申請

科技 14:46 2022/10/18

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Elon Musk指SpaceX已撤銷了資金申請。

SpaceX早前被爆出，要求美國國防部承擔支援烏克蘭的星鏈網絡使用費用。在事件發酵數天之後，SpaceX創辦人Elon Musk隨即豪言，要無限期免費提供Starlink服務給烏克蘭，即使他們的服務仍然虧損也要這樣做，並指SpaceX也已撤回要美國五角大廈付錢的請求。

【俄烏戰爭】烏克蘭星鏈費用難負荷　SpaceX去信美國防部要求買單

【伊朗衝突】Elon Musk啟動星鏈　助伊朗民眾躲網絡審查

據CNN報道指，一名Twitter用戶轉發了美國政治新聞網的一則新聞，並提及了Elon Musk。該報道稱：「據兩名美國官員透露，五角大樓正考慮使用向烏克蘭供應武器和裝備的資金，為SpaceX星鏈衛星網絡服務買單。」而Elon Musk其後回覆該名網民，直言：「SpaceX已撤銷了資金申請。」

而此前Elon Musk重申，Starlink雖然仍處於虧錢狀態，但他們仍然會免費為烏克蘭政府，提供星鏈服務。

歐盟擬出手相助

與此同時，有外媒報道指，歐盟首席外交官Josep Borrell已經制定新計畫，盼能加強烏克蘭的互聯網覆蓋，同時正評估應否與SpaceX簽署合約，設立基金支付Starlink服務。

【烏克蘭】馬斯克警告：Starlink或成俄羅斯攻擊目標

責任編輯：曾曉汶

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