【樓市熱話】堅尼地城「超值」劏房出租 棺材床+棺材廁所月租4000元 網民：驚唔驚有報應？

香港地少人多，加上生活迫人，令不少基層被迫住在劏房。由於劏房需求大，往往出現千奇百怪的劏房出租，最近有業主在Facebook專頁「自己物業自己放，租買免佣」發帖，出租一個位於堅尼地城的劏房單位，月租4,000元，業主更形容為「超值」，但實際上卻只是一張棺材床加棺材廁所的組成的房間，結果惹起網民群起負評。

4000元月租「超值」劏房圖：

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業主未有透露這個劏房單位面積有多大，但看相片房間內很狹窄，只放得一張單人床，旁邊則是一個同樣長方形的廁所，貌似是一張棺材床及棺材廁併在一起，房間內還有一張桌子及一把坐地風扇，以及一個掛牆櫃。

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網民對這個劏房單位反應極為負面，大罵業主沒良心，賺陰質錢，有網民直言：「本身廁所改劏房」、「租廁所俾人住呀？間格似大酒店，唔係人住」。也有網民表示俾多幾百元，可以住得好好多，「我之前住佐敦地鐵站樓上洋樓…俾多500蚊仲有個廚房仔…都大過佢好多」。

更有網民發現，原來此業主早前在另一個群組，曾出租另一個上環的劏房單位，月租3,900元，環境更加惡劣，坐廁安裝在廚房內，被網民戲謔「可以屙住屎嚟炒餸」，而最為神奇的是此房間已被標示為「已租借」，意味已獲得租客承接。

業主另一個劣質劏房圖：

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其他網民回應：

香港人真淒涼，唔怪之得咁多人移民

香港是國際金融中心、亞洲四小龍、魅力之都、東方之珠。這樣的一個住宅，究竟是結果？還是目標？

整多格碌架床就掂啦，兩個人加租到5,500、6,000啦

2000蚊都畀多你，無裝修、又暗又細又污糟，仲要瞓廁所隔離

迷你倉都大過呢度, 不如租迷你倉唔好

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責任編輯：李兆明