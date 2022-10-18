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電影《玩轉極樂園》祖母角色原型離世 終年109歲

環球社會熱點 15:04 2022/10/18

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卡通電影《玩轉極樂園》（Coco）電影於2017年上映，當中講述親情的情節令不少人感動。《玩轉極樂園》電影概念源自墨西哥傳統節日，當中重要角色祖母Coco亦有現實原型人物。墨西哥官員證實，祖母Coco角色的原型女士已經離世，終年109歲。

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墨西哥米卻肯州（Michoacan）旅遊部長Roberto Monroy表示，《玩轉極樂園》的祖母現實原型女士卡瓦列羅（Maria Salud Ramirez Caballero）已經離世。Monroy指她於出生的小鎮Santa Fe de la Laguna離世，終年109歲，並未透露死因，但形容她是生活榜樣，是一位不知疲倦的女性。

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卡瓦列羅在當地亦被稱為「祖母Coco」（Mama Coco），和電影中的角色一樣，電影Coco一角由墨西哥女演員Ana Ofelia Murguia配音。雖然迪士尼無正式承認，卡瓦列羅是Coco一一角的現實原型，但其家人稱彼思動畫（PIXAR）團隊曾到訪當地，並與他們一齊生活了一段時間，拍下大量關於卡瓦列羅的素材。

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卡瓦列羅家人亦指，電影中很多的建築能找到對應物件，Coco一角的樣貌亦和卡瓦列羅驚人相似，但家人已在數年前不再要求迪士尼承認。

卡瓦列羅在當地亦是傳奇人物，年輕時曾任職黏土工匠，製作陶罐等物件售予當地人，一共育有3名子女，其孫輩及曾孫輩人數甚多。

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責任編輯：李俊儀

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