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【報復式旅行】疫後旅行大不同　66%港人冀從中掌握生存技能

商業 14:10 2022/10/18

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港人也有意把來年的旅遊當作學習生存技能的機會（66%）。（Booking.com提供圖片）

隨著各國重新開放接待旅客入境，加上本港實施「0＋3」入境政策，不少港人亦急不及待外出旅遊。有調查發現，疫情後的旅程出現各種兩極趨勢，旅行業者要滿足顧客需求，看來並非易事。

【報復式旅行】亞太區旅遊業跑贏全球　料明年率先全面復甦

Booking.com 訪問了來自32 個市場、超過24,000名旅客，並結合其數據與分析，預測2023年的旅遊趨勢。調查發現港人在疫情後再次出發旅遊，對行程出現不少與別不同的需求。

1. 回歸自然學生火？

調查發現，過半數香港消費者希望旅遊能回歸大自然（52%），以自給自足的方式逃離現實的繁囂（59%），甚至遠離網絡世界用最基本的必需品體驗生活（52%）。港人也有意把來年的旅遊當作學習生存技能的機會（66%），包括尋找潔淨的水源（53%）、野外生火（44%）、野外覓食（50%），甚至為世界末日作好準備 (48%）。

不過，同時亦有58% 的人只願意在享有舒適的住宿前提下才考慮自給自足的旅遊。近7成的人甚至認為電話和網絡是旅遊時不可或缺的要素之一。

2. 文化之旅  尋外星人？

其他新興旅遊趨勢包括冥想和正念度假、休養生息為題的行程。同時，調查亦發現未來亦將有更多人願意專程來一個色慾之旅（42%）。

文化旅遊亦是另一重點， 48%港人正在尋找世界上最有異國情調的美食，例如史上最辣的辣椒；亦有44% 的人希望借由假期以探索外星生命，或參加外星人觀察之旅。

3. 節儉還是揮霍享樂？

66%港人表示願意花費於旅遊中，但近7成旅客同時亦會搜尋各種優惠。大部分香港受訪者將會在安排行程時更慎重地規劃旅遊預算，並使用折扣與會員優惠有效管理所花費的一分一毫。同時，63%會考慮在淡季出遊或選擇較長的旅行路線來省錢，或提前計劃以獲得更優惠的價格（68%）。

與此同時，6成旅客承認他們計劃在度假期間放縱自己的消費，以彌補過去幾年無法旅遊的缺憾。另亦有 56% 的人打算大灑金錢，以確保行程當中的所有體驗完美。 

4. 寓工作於旅遊？

近6成港人希望在 2023 年的旅途中完全放下公事，郤有超過一半的人（54%）不想於放假時工作但會考慮參加員工旅遊。事實上，54%港人期望僱主舉辦公司旅行讓同事聚在一起連繫感情；亦有超過6成（62%）的員工希望僱主可以把轉型為混合工作模式後，所省下的金錢用作這用途。

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責任編輯：葉泳珊

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