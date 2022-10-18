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【汽車股】華晨中國午後升幅擴至13%　券商憧憬派驚喜特別息　

當炒股 13:44 2022/10/18

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【汽車股】華晨中國午後升幅擴至13%　券商憧憬派驚喜特別息　

華晨中國 （01114） 月初復牌，股價首日墮崖式跌6成，但近期漸獲券商重新評估，股價漸反彈。綜合券商近期報告，市場料華晨中國會在年底前宣派特別息，分發出售華晨寶馬25%股權的部分款項，大和資本更形容派息金額或成潛在驚喜，因而重新上調評級至「買入」。華晨中國周二午後升幅擴大至13%，暫報3.34元，從月初低位1.95元累升逾7成。

大和資本於華晨復牌初期時曾發表報告，認為股份在潛在法律訴訟賠償前每股淨現金4港元，並且仍保留華晨寶馬25%股權，復牌首日股價跌幅明顯過多，但該行當時預計，由於華晨須預留現金應付潛在索償，只能將30%至40%淨現金分派，相當於每股1.2元至1.6元。大和當時認為，以收特別息為前提入股華晨具風險，因此予其目標價2.7元和「持有」評級。

大和資本最新分析，華晨有機會可將分派比例提升至7成，而華晨寶馬9月銷量勝預期，認為該合資公司明年推出更多電動車型，可維持增長走勢，繼而上調今明兩年盈測，並以折現現金率模型（DCF），上調目標價至3.9元，評級升兩級至「買入」。

摩通：華晨若派9成出售款項作特別息　每股收息2.9元

另一券商摩通則指，華晨月初大跌主要受累派息指引不明，推算華晨若分派出售華晨寶馬股權所得款項的50%至90%，每股特別息可達1.1元至2.9元，而且未來可繼續分派華晨寶馬約20%至25%應佔盈利作股息。該行以股息折現模型估算，予華晨目標價5元，雖較停牌所予的目標價11.5元大幅下調，但因應現價水平較低，評級續為「增持」。

花旗重新評估華晨中國業務，認為供應鏈情況改善下，寶馬在華市佔率可在明年提升，今明三年華晨寶馬總盈利可達299億至324億元人民幣，認為華晨中國股價合約價為7.1元，予其「買入」評級。

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編輯：麥德銘

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港股 大行報告 寶馬 華晨中國汽車（01114）

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