北韓金正恩一周兩訪孤兒院 多次撫摸男生臉頰表關愛（多圖）

北韓領袖金正恩近日經常出席公開活動，北韓官媒報道指，金正思一周內兩度訪問革命烈士後裔寄宿學校，並與學生交流。官媒釋出的相片可見，金正恩似乎心情愉快，多次向學生表達「關愛」，包括肉緊地撫摸男生臉頰。

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《勞動新聞》周一（17日）報道，金正恩近日再次訪問一間革命寄宿學校，採訪親人因軍方事故或戰鬥喪生而成為孤兒的學生。 金正恩讚揚學校官員及老師充分協助學生成長，為加強革命武裝力量及成為軍事指揮官做準備。

從官媒釋出的相片顯示，金正恩夫人李雪主亦有出席活動，觀賞學生表演。金正恩參觀槍械訓練室期間，更親自指導男學生開槍，以及在槍械練習後親密撫摸一名男生臉頰。但該名男生卻低下頭來，一臉尷尬呆在原地。

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金正恩與學生們近距離交流及發表講話期間，仍不忘表達關愛。他與學生說話時，一邊用手撫摸另一名男生臉龐，氣氛和諧。

參觀活動完結時，身穿軍裝的學生與金正恩拍攝大合照。可見他們分成兩排，一字排開，金正恩坐在前面中間位置，其中一位男生繞著領導人手臂，金正恩把雙手放在兩人的大腿位置。

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責任編輯：郭麗明