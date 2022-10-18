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【復星系】復星旗下Lanvin Group上半年收入增73%　另料年底前與春華資本SPAC完成合併

股市 13:12 2022/10/18

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【復星系】復星旗下Lanvin Group上半年收入增73%　另料年底前與春華資本SPAC完成合併

復星 （00656） 旗下Lanvin Group（復朗集團）上半年收入2.02億歐元，按年增長73%，當中，旗艦品牌Lanvin全球銷售額按年增長117%至6,400萬歐元，Wolford品牌按年增長29%至5,400 萬歐元。

期內，集團收入主要來自於歐洲和北美市場，收入分別增長91%和58%，大中華地區雖然受到新冠疫情影響，銷售額依然增長32%，而亞洲其他地區銷售額增長194%。

集團指，Lanvin在中國大陸和香港的戰略性地段開設新的零售門店，Wolford 也在巴黎中心的聖奧諾雷路開設了全新旗艦店，下半年計劃將有更多新開店鋪開幕。

估值降至10億美元、料年底前與春華資本完成SPAC合併

另外，就集團此前宣佈的與春華資本旗下的附屬公司Primavera Capital Acquisition Corporation（美：PV）的擬議業務合併，集團指，與PCAC的業務合併計劃於今年底前完成，投前股權估值由12.5億美元下調至10億美元。其中股東包括，Meritz Securities Co.， Ltd（008560.KS）、伊藤忠商事株式會社（8001.T）、九興控股 （01836） 、寶尊電商 （09991） 以及 Golden A&A。

交易完成後，集團業務將以復朗集團的名義開展， 並已申請以股票代碼「LANV」在紐約證券交易所進行交易。

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編輯：姚卓然

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