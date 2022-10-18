未拆封初代iPhone逾30萬成交 超當年售價50倍

現時的蘋果新iPhone售價愈來愈貴，但初代iPhone的價錢更加高昂。一部初代未拆封的iPhone日前在美國拍賣，獲大批收藏家爭相競投，成交價最終超過3.9萬美元，為當年售價的逾50倍。

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美國拍賣行LCG周日（17日）以超過3.9萬美元（約30.6萬港元）價格，成交一部2007件發售的未拆封的第一代iPhone。當年初代iPhone發售時要價599美元（約4,700港元），即使計算通脹，如今成交價亦已超越50倍。

LCG創辦人Mark Montero表示，早已估計初代iPhone拍賣競爭激烈。拍賣甫開始已有出價2,500美元，中午時甚至有收藏家出手把標價大幅提升至破萬美元，當日傍晚更以創紀錄的高價成交。

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今次拍賣的初代iPhone為內存8GB﹑配有200萬像素鏡頭版本。LCG形容，拍賣的初代iPhone保存狀況甚佳，而且仍未拆開包裝，亦沒有貼上任何二手市場標誌。

2007年1月時，已故蘋果（Apple）創辦人喬布斯（Steve Jobs）公開初代iPhone，並在同年6月開售，並大受歡迎旋即售罄。

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責任編輯：吳漢培