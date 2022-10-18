【著數優惠】耀才第4度推「估中恒指贏100萬黃金」　再設3萬元安慰獎

▲ 【著數優惠】耀才再推「估中恆指 贏100萬黃金」 增設3萬元「安慰獎」、保證每期派金

耀才證券 （01428） 第4度推出「估中恒指 贏100萬黃金」，參加者須估中指定日期恒指收市指數點數（準確至小數點後兩個數位），方獲大獎。在上三輪抽獎推廣都未有參加者可全中7個數位，耀才從第三回合增設3萬元黃金「安慰獎」，並會在第4回合保留，耀才形容「保證期期有金派」。

耀才表示，參加者須登入耀才活動網頁登記，即日至明年1月16日期間，輸入2023年1月26日（大年初五）的預測恒指收市價，該行會以聯交所公布數值為基準，決定大獎誰屬。若無人可完美估中，最接近者可獲發總值3萬元之黃金。

得獎者需為耀才客戶

耀才表示，客戶更可在活動結束前更改競猜點數，次數不設上限；非耀才客戶參加者則只能競猜一次，未有開戶亦不會獲發獎品。若多於一位參加者符合獲獎抽籤資格，則以抽籤方法處理；有關黃金產品將根據2023年1月27日足金純金價錢計算。



除上述競猜活動外，耀才亦推出各項吸客活動，如客戶轉倉到耀才，即可獲送贈高達10股騰訊 （00700） 及轉倉費全數回贈優惠，最高金額可達200,000元。

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記者：宋佩恩