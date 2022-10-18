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環保少女望世人為氣候問題付出 「年輕社運人士負擔太多」

環球社會熱點 13:45 2022/10/18

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瑞典環保少女通貝里雖然年僅19歲，但其罷課抗議氣候變化已一度令她被《時代》雜誌成為年度風雲人物。通貝里近日接受採訪表示，希望世人能對全球暖化承擔更多責任。通貝里同時指，年輕社運人士承擔太多責任，已經疲累不堪。

環保少女稱做氣候分子無收入 否認有秘密資產 【下一頁】

通貝里（Greta Thunberg）接受英國廣播公司（BBC）訪問，期間被問及如何看待成為全球氣候運動的代言人。通貝里回應表示，無論對於她個人還是所有年輕人而言責任都太大。通貝里希望有人能對全球變暖承擔更多責任，形容現時世界所有希望寄託在疲憊不堪的青少年肩上。

通貝里表示，現時很多各年齡階層的人都在努力，但主要還是由年輕人推動，事情不應如此，希望有時人們能承擔更多責任。惟她亦承認，部分社運人士行為使用的方式非常值得懷疑，且後果或是弊大於利，但她同時強調，大部分只是關心人類未來，並希望盡其所能。

新西蘭推全球首方案 向農業溫室氣體排放收費 【下一頁】

通貝里透露，經常遇到人對她說，看到他們就充滿希望，令他對未來的擔憂減少。通貝里指，自己聽到的時通常面無表情，但有時亦會情緒失控。她強調，若將全世界的希望都寄託在極度疲累的青少年身上，並非是好事。

美國前總統特朗普（Donald Trump）此前曾表示，通貝里應學會管理憤怒情緒，然後和朋友一齊去看一部好電影。通貝里當時亦幽默地回應，指已將個人Twitter帳戶自我介紹改為「一名致力解決憤怒情緒的青少年，目前正和朋友一齊觀看一部不錯的電影」。

通貝里亦在訪問中提及此事，指世界上最有權勢的人會被青少年嚇到，令她感覺十分有趣。

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責任編輯：李俊儀

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