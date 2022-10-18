【報復式旅行】亞太區旅遊業跑贏全球　料明年率先全面復甦

▲ 有報告指出，亞太區旅遊業的復甦速度領先其地市場。（法新社圖片）

港人喜愛的不少旅遊目的地，例如南韓、日本等，已逐漸取消旅客入境限制，旅遊業有望逐步恢復。有報告指出，亞太區旅遊業的復甦速度領先其地市場，更有望率先於明年全面復甦。

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據世界旅遊及觀光委員會發表的《Travel & Tourism Economic Impact》報告指出，於疫情首次爆發的2020年間，亞太區旅遊業收益急挫59%，比其他市場嚴重。2021年內，雖然各國的出入境限制仍然維持，但當時亞太區旅遊業的GDP貢獻已略升16%；低於歐洲的28%及北美的23%升幅。

GDP貢獻急增71%

不過，時至今日，報告估計亞太區市場今年將會收窄差距。隨著亞太區多地放寬旅遊入境限制，例如澳洲、日本及台灣，旅遊業收益對GDP貢獻將會大幅增長71%。

報告更相信，亞太區旅遊業將會於2023至2024年持續增長，到了2025年，其收益貢獻更會比疫情爆發前，增加32%；遠超中東（30%）以外的市場。值得留意的是亞太區旅遊業在全面復甦時，仍要留意中國嚴格的清零政策所帶來的影響。

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責任編輯：葉泳珊