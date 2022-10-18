  • 18°C
香港時間 : 20221018日 (週二) 18:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【英鎊危機】英倫銀行否認再延遲量化緊縮　英鎊兌港元曾逼8.95算

宏觀解讀 17:35 2022/10/18

分享：

分享：

【英鎊危機】英倫銀行據報再延遲量化緊縮

英國新政府不足一個月幾乎全盤推翻「迷你預算案」後，英鎊、英國國債價格雖然回穩，但10年期國債息率仍近4厘，遠高於卓慧思上任首相前的不足3厘。英國傳媒引述消息指，英倫銀行很可能進一步推遲出售政府債券，即市場俗稱的「量化緊縮」，直至英國國債市場回復穩定。不過，英倫銀行及後否認消息，指報道不準確。

報道傳出後，英鎊兌美元匯價一度升越1.14水平，最新報1.1315。英鎊兌港元匯價最高見8.952，現報8.88。

英倫銀行原訂10月6日啟動量化緊縮過程，逐步減持規模達8380億英鎊的英國國債，但因應匯市和債市波動，該行早前已決定推遲至10月底啟動。

外電報道指，英倫銀行或進一步延遲賣債計劃，因央行官員認為國債市場近數周「非常受壓（very distressed）」，而投資者也警告央行賣債或令市場再次波動。

【石Sir一周前瞻及異動股】華潤啤酒、微創醫療、中國重汽 

相關文章：

【英鎊危機】新財相侯俊偉推翻大部分稅改內容　卓慧思重申不下台（不斷更新）

【英鎊危機】摩通戴蒙：對有英國養老金槓桿高感驚訝　料未來有更多黑天鵝

編輯：麥德銘

開啟hket App，閱讀全文
外滙 貨幣政策 卓慧思 英鎊 英倫銀行

上一篇文章

【港股市況】比亞迪升6%、華晨大升15%　ATM升近3%至4%、恒指全日升301點（不斷更新）

下一篇文章

【大行看法】信安：聯儲局最終加息至5厘或以上　最快明年第四季減息　
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【颱風消息】天文台：8號風球機會較低　3號強風信號中午前維持
【颱風消息】天文台：8號風球機會較低　3號強風信號中午前維持
【港股市況】比亞迪升6%、華晨大升15%　ATM升近3%至4%、恒指全日升301點（不斷更新）
【港股市況】比亞迪升6%、華晨大升15%　ATM升近3%至4%、恒指全日升301點（不斷更新）
【英鎊危機】新財相侯俊偉推翻大部分稅改內容　卓慧思重申不下台、英鎊兌港元撲9算（不斷更新）
【英鎊危機】新財相侯俊偉推翻大部分稅改內容　卓慧思重申不下台、英鎊兌港元撲9算（不斷更新）
【港股夜期+ADR】恒指夜期升300點　阿里美股高3%（不斷更新）
【港股夜期+ADR】恒指夜期升300點　阿里美股高3%（不斷更新）
【施政報告2022】李家超據報將宣布發展三條鐵路和三條高速公路項目
【施政報告2022】李家超據報將宣布發展三條鐵路和三條高速公路項目
【美股期貨】道指期貨升384點、納指期貨升1.7%　高盛、NETFLIX等將公布業績（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升384點、納指期貨升1.7%　高盛、NETFLIX等將公布業績（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款