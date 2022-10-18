【英鎊危機】英倫銀行否認再延遲量化緊縮　英鎊兌港元曾逼8.95算

▲ 【英鎊危機】英倫銀行據報再延遲量化緊縮

英國新政府不足一個月幾乎全盤推翻「迷你預算案」後，英鎊、英國國債價格雖然回穩，但10年期國債息率仍近4厘，遠高於卓慧思上任首相前的不足3厘。英國傳媒引述消息指，英倫銀行很可能進一步推遲出售政府債券，即市場俗稱的「量化緊縮」，直至英國國債市場回復穩定。不過，英倫銀行及後否認消息，指報道不準確。

報道傳出後，英鎊兌美元匯價一度升越1.14水平，最新報1.1315。英鎊兌港元匯價最高見8.952，現報8.88。

英倫銀行原訂10月6日啟動量化緊縮過程，逐步減持規模達8380億英鎊的英國國債，但因應匯市和債市波動，該行早前已決定推遲至10月底啟動。

外電報道指，英倫銀行或進一步延遲賣債計劃，因央行官員認為國債市場近數周「非常受壓（very distressed）」，而投資者也警告央行賣債或令市場再次波動。

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編輯：麥德銘