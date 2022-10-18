▲ 【教育股】中滙集團：今學年新學生報到人數按年增近17%

中滙集團 （00382） 宣布，集團於五所學校於2022/2023學年新學生報到人數達30,640人，較2021/2022學年（截至2021年9月27日）的26,277人增長16.6%。

中滙集團半日跌0.5%，報2.02元。

截至10月13日，於中國內地五所學校，即廣州華商學院、廣州華商職業學院、廣東華商技工學校、四川城市職業學院以及四川城市技師學院已全部開學，新學生報到工作亦已順利完成。而於中國內地五所學校在校學生人數達約81,800人，較2021/2022學年人數約7.2萬人（截至2021年9月27日）增長13.6%。

董事會認為，集團的新學生報到人數及在校生人數均錄得穩健增長，主要得益於集團緊跟國策，堅持高合規、創新及特色辦學，緊貼市場提供高質量課程，不斷提高教學質量及辦學條件，辦學能力充分獲得社會認可。

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編輯：姚卓然