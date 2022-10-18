  • 21°C
香港時間 : 20221018日 (週二) 13:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【教育股】中滙集團：今學年新學生報到人數按年增近17%

股市 12:25 2022/10/18

分享：

分享：

【教育股】中滙集團：今學年新學生報到人數按年增近17%

中滙集團 （00382） 宣布，集團於五所學校於2022/2023學年新學生報到人數達30,640人，較2021/2022學年（截至2021年9月27日）的26,277人增長16.6%。

中滙集團半日跌0.5%，報2.02元。

截至10月13日，於中國內地五所學校，即廣州華商學院、廣州華商職業學院、廣東華商技工學校、四川城市職業學院以及四川城市技師學院已全部開學，新學生報到工作亦已順利完成。而於中國內地五所學校在校學生人數達約81,800人，較2021/2022學年人數約7.2萬人（截至2021年9月27日）增長13.6%。

董事會認為，集團的新學生報到人數及在校生人數均錄得穩健增長，主要得益於集團緊跟國策，堅持高合規、創新及特色辦學，緊貼市場提供高質量課程，不斷提高教學質量及辦學條件，辦學能力充分獲得社會認可。

【石Sir一周前瞻及異動股】華潤啤酒、微創醫療、中國重汽

相關文章：

【業績｜教育股】中滙集團首九個月收入升近四成　新推大灣區領袖創業人飛躍課程一年需付19萬元、公司稱課程招生情況可觀（第二版）

【教育股】好未來搞直播帶貨被質疑抄東方甄選　帶貨主播：模仿並不丟人

【異動股｜教育股】 新東方在綫大升26%　CFO尹強：東方甄選近三月帶貨20億元人幣

編輯：姚卓然

 

港股 中滙集團（00382） 學校 教育股

上一篇文章

【石Sir午市閒談】今日推介大唐新能源、百濟神州 　並分析受壓股青島啤酒股份

下一篇文章

【新股IPO】飛天雲動6610首掛半日高招股價3.2%　每手帳面賺70元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【颱風消息】天文台：8號風球機會較低　3號強風信號中午前維持
【颱風消息】天文台：8號風球機會較低　3號強風信號中午前維持
【體育用品股】李寧冬季新褸惹內地網民爭議　早段曾插逾一成、收跌4.3%
【體育用品股】李寧冬季新褸惹內地網民爭議　早段曾插逾一成、收跌4.3%
【港股夜期+ADR】恒指夜期升300點　阿里美股高3%（不斷更新）
【港股夜期+ADR】恒指夜期升300點　阿里美股高3%（不斷更新）
【英鎊危機】新財相侯俊偉推翻大部分稅改內容　卓慧思重申不下台、英鎊兌港元撲9算（不斷更新）
【英鎊危機】新財相侯俊偉推翻大部分稅改內容　卓慧思重申不下台、英鎊兌港元撲9算（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升384點、納指期貨升1.7%　高盛、NETFLIX等將公布業績（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升384點、納指期貨升1.7%　高盛、NETFLIX等將公布業績（不斷更新）
【施政報告2022】李家超據報將宣布發展三條鐵路和三條高速公路項目
【施政報告2022】李家超據報將宣布發展三條鐵路和三條高速公路項目
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款