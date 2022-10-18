侯俊偉指聖誕時英揆不變 望黨友畀機會卓慧思

英國首相卓慧思盛傳相位難保，已有5名保守黨國會議員公開要求下台。迎任財相侯俊偉近日受訪時表示，卓慧思至今年聖誕節時仍會是首相，希望黨友給予對方機會，並指英國不需要另一次領袖選舉，更否認自己有意取代成為首相。

卓慧思承認犯錯 將帶領保守黨迎接下次大選 【下一頁】

周一（17日）接受天空電視台訪問時侯俊偉（Jeremy Hunt）表示，相信卓慧思（Liz Truss）直至今年聖誕節時仍然是英國首相，希望黨友給予她一個機會，直言對方只上任僅5周。同時，侯俊偉否認自己會接替首相之位，指家人並不同意。

侯俊偉坦言，希望卓慧思下台人士應該反問自己，政治不穩是否有助降低按揭率﹑保持利率下降及穩定市場。侯俊偉亦稱讚卓慧思是一個願意聆聽﹑學習及改變的領袖，認為保守黨如再次改換領袖將為英國帶來更多不穩定性。

侯俊偉周一宣布，大幅撤回前任財相關浩霆（Kwasi Kwarteng）迷你預算中的大多數減稅措施。被問及此舉對卓慧思的意義，侯俊偉指對方是首相，需要作出重要決定。

侯俊偉大幅轉軚 縮短能源價格資助（第二版） 【下一頁】

同日再有保守黨人公開要求卓慧思下台，並點名批評卓慧思使保守黨中人及英國經歷不必要的大規模痛苦﹑傷心及憂慮。侯俊偉認為，近來市場動盪更似是自我恐慌引起，承諾未來兩周會披露更多財政計劃。

侯俊偉相信，自己的財政措施最終會獲國會通過，不認為有任何一名保守黨議員會反對他周一提出的措施。

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責任編輯：吳漢培