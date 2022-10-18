【網絡安全】日本警察廳發警告　當地多間加密貨幣交易所遭朝鮮黑客攻擊

▲ 日本金融廳、警察廳與國家資安中心（NISC）三方日前發布聯合警告，指當地多間加密資產交易所，遭到網絡攻擊，並表示強烈推測該機構是北韓政府的轄下組織Lazarus Group。

加密貨幣黑客攻擊激增。日本金融廳、警察廳與國家資安中心（NISC）三方日前發布聯合警告，指當地多間加密資產交易所，遭到網絡攻擊，並表示強烈推測該機構是北韓政府的轄下組織Lazarus Group。

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《日本時報》指，Lazarus Group已多次攻擊日本多間加密資產公司，但就未有透露受害目標的資訊以及損失金額等犯案細節。僅表示該組織主要偽裝成攻擊目標企業的高層，然後向企業員工發送釣魚電郵，或以虛假的社交帳號，接近目標員工。

當員工用公司電腦點開釣魚連結，電腦就會被植入病毒，而且入侵內部系統盜走加密資產。當地政府警告內提醒從事相關企業的員工，要保障個人資料安全，對於外部連結也要多加提防，不要隨意打開電郵附件。

日本警方本次聲明指出，深信相關攻擊組織是由朝鮮政府直接控制。而在10月7日聯合國安理會北韓制裁委員會臨時報告也提及，北韓駭客組織將繼續持續對加密資產相關公司進行攻擊。另外，安理會針對北韓所設專家小組在 9 月曾提交中期報告，調查表明北韓的網絡攻擊活動仍在進行，而2022年發生兩宗重大黑客攻擊，其中至少一次為北韓團體所為。

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責任編輯：曾曉汶

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