Netflix憂哈里梅根紀錄片影響觀感 推遲明年播放

串流平台Netflix製作的英劇《The Crown》下月將會播出第五季，但劇情引起爭議。消息指，哈里與梅根的Netflix紀錄片原定今年年底上映，但製作方憂慮哈里夫婦的紀錄片將加劇外界對Netflix負面觀感，決定推遲至明年才播放。

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Netflix劇集《The Crown》第五季將於下月9日播出，但劇集部分虛構情節引起外界批評。《The Crown》首集暗示1991年仍然是王儲的查理斯曾召喚前英相馬卓安（John Major），抱怨自己就像愛德華七世一樣，等待多年都未繼承王位。

劇情更稱查理斯當年私下認同《星期日泰晤士報》有關批評君主制及英女王在位時間過長的言論。但馬卓安上周公開駁斥 《The Crown》劇情，強調自己與查理斯從來沒有討論「篡位」，形容《The Crown》是「惡意造謠」。

此外，外界亦批評《The Crown》加入菲臘親王（Prince Philip）與女性密友Penelope Knatchbull的婚外情傳聞、無視王儲威廉王子（Prince William）的意願 重演其亡母戴安娜王妃（Princess Diana）接受英國廣播公司（BBC）專訪的情節等，導致劇集負面新聞不斷。

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Netflix原來打算安排哈里（Prince Harry）與梅根（Meghan Markle）紀錄片緊隨《The Crown》，在聖誕節前播放，但 Netflix高層認為做法這只會「火上加油」，決定將哈里夫婦紀錄片推遲至明年上映，但未有具體放映日期。

據悉英女王突然逝世後，哈里夫婦亦打算修改紀錄片內容，避免內容與哈里自傳有出入。

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責任編輯：郭麗明