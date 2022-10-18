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【房住不炒】多宗優質項目調整「商改住」用途 深圳增居住用地供應

股樓投資 12:52 2022/10/18

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國內頻頻出招救樓市、穩房價，主要招數乃由需求入手，提供補貼、降息等，提高用戶的購房意欲。不過，深圳反其道而行，實行增加住宅土地供應，其中不乏優質地皮。據內地報道，深圳市規劃和自然資源局發布通告，對多宗優質項目用地進行「商改住」規劃調整，涉及福田、寶安、龍崗、光明、龍華的熱點片區。

【同場加映】青姐話：港股能有幾多愁？ 跟紅頂白穩字當頭

舉例，寶安中心區法定圖則08-27地塊規劃用地性質從商業性辦公用地調整為二類居住用地，調整後用地面積為5,423平方米，容積率6.0，配套設施為社區體育活動場地260平方米。為節約集約利用土地，增加居住用地供應，優化和完善片區公共服務能力，深圳國際會展城KF02-11地塊原規劃用地性質為商業用地。調整後，KF02-11-01地塊為二類居住用地，用地面積為11,154平方米，容積率為4.6，配建社區體育活動場地、便民服務站等；KF02-11-02地塊為二類居住用地，用地面積為14,091平方米，容積率為4.3，配建幼兒園、文化活動室。

【延伸閱讀】第4季部署：大摩下調恒指明年中目標至19400點 看好17隻港股值博反彈，請按【見下頁

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根據深圳市規劃和自然資源局於10月10日公布的存量住宅用地信息，深圳市存量住宅用地項目總數612個，存量用地總面積1,159.98公頃，其中未動工土地面積334.11公頃、已動工土地面積825.87公頃。已動工土地面積中未銷售土地面積329.51公頃。

【同場加映】溫股知新：多重利淡夾擊 港股表現失色

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撰文：林衛

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