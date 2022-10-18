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【生科股】科濟藥業獲中國藥監局受理骨髓瘤藥物　股價炒高一成

股市 12:00 2022/10/18

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【生科股】科濟藥業獲中國藥監局受理骨髓瘤藥物　

生物科技公司科濟藥業 （02171） 旗下骨髓瘤藥物獲中國國家藥品監督管理局受理新藥上市申請，股價一度大升16%高見12.56元，現升11.6%，報12.08元，成交暫錄3463萬元。

公司宣布，中國國家藥品監督管理局（NMPA）已受理澤 沃基奧侖賽注射液（zevorcabtagene autoleucel，研發代號：CT053）的新藥上市申 請（NDA），一種用於治療復發╱難治多發性骨髓瘤的全人抗自體BCMA CAR-T細胞候選產品。

研究結果顯示，澤沃基奧侖賽注射液具有良好的安全性和療效。澤沃基奧侖賽注射液對伴隨高危因素患者也表現為一種前景光明的治療手段。

根據世界衛生組織的資料，在2020年，中國有超過21,000例新病例和近16,200例由於多發性骨髓瘤導致的死亡病例。由於患者平均生存期超過5年，中國在同期估計有113,000名多發性骨髓瘤患者（包括新確診的和難治╱復發者）。

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編輯：姚卓然

生物科技股 生物科技 科濟藥業－B（02171） 港股 治療

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