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【券商點睇】騰訊第三季業績前瞻 利潤率維持小幅改善

股樓投資 16:03 2022/10/18

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天風證券發表報告，對騰訊（00700）將會公布的第三季業績進行前瞻預測。該行預計騰訊第三季收入下降1.7%，非國際財務報告準則（Non-IFRS ）淨利潤按年跌3.1%。由於降本控費，加上分佔聯合營公司虧損收窄，或推動利潤率維持按季小幅改善。

【同場加映】青姐話：港股能有幾多愁？ 跟紅頂白穩字當頭

另該行預計，第三季Non-IFRS經營利潤約385億元（人民幣，下同），按年跌5.7%； Non-IFRS 經營利潤率約 27.5%，呈小幅改善。同期，Non-IFRS淨利潤約308億元，按年跌3.1%； Non-IFRS淨利潤率回升至約22%。其中，總游戲收入料按年跌3.4%， 其中PC游戲收入升2%，手遊收入下跌5%；廣告收入按年跌12%，保持溫和復甦；視頻號廣告收入攀升或快於預期，有望推動騰訊廣告進入較快增長周期。

【延伸閱讀】第4季部署：花旗下調恒指年底目標至20000點 建議低吸6隻港股，請按【見下頁

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天風證券指出，騰訊目前估值水平處於歷史底部，僅高於歷史低點不到7%。公司明確的降本控費策略可支撐短期業績韌性，收入加速的拐點漸行漸近，潛在風險已較充分包含在當前估值水平中，下行空間相對有限，維持「買入」評級。

【同場加映】溫股知新：多重利淡夾擊 港股表現失色

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撰文：林衛

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騰訊控股（00700） 港股 買入

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