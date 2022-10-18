【券商點睇】可再生能源補貼或加速發放 新能源營運股有異動

國內近日發布文件進一步明確可再生能源補貼核查政策，讓市場憧憬後續的補貼發放有望加速。消息刺激部分新能源營運商呈異動，大唐新能源（01798）漲8%，中午收報2.15元，為半日最高位。龍源電力（00916）升4.1%，半日報10.62元；新天綠色能源（00956）報2.99元，上升3.1%。

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國家發改委、財政部、國家能源局聯合發布了《關於明確可再生能源發電補貼核查認定有關政策解釋的通知》，就補貼核查中存在諸多疑義的相關內容進行了說明，包括部分特殊光伏、風電項目上網電價的確定、納入補貼項目容量的認定，以及項目備案容量的認定標準等。

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銀河證券表示，此次政策解釋明確了補貼發放的政策標準，料未來補貼發放或加速，新能源運營商現金流有望大幅改善，該行建議龍源電力、華能國際（00902）等股份。

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撰文：林衛