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【券商點睇】可再生能源補貼或加速發放 新能源營運股有異動

股樓投資 12:39 2022/10/18

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國內近日發布文件進一步明確可再生能源補貼核查政策，讓市場憧憬後續的補貼發放有望加速。消息刺激部分新能源營運商呈異動，大唐新能源（01798）漲8%，中午收報2.15元，為半日最高位。龍源電力（00916）升4.1%，半日報10.62元；新天綠色能源（00956）報2.99元，上升3.1%。

【同場加映】青姐話：港股能有幾多愁？ 跟紅頂白穩字當頭

國家發改委、財政部、國家能源局聯合發布了《關於明確可再生能源發電補貼核查認定有關政策解釋的通知》，就補貼核查中存在諸多疑義的相關內容進行了說明，包括部分特殊光伏、風電項目上網電價的確定、納入補貼項目容量的認定，以及項目備案容量的認定標準等。

【延伸閱讀】第4季部署：星展下調恒指12個月目標至20800點 另推薦10隻首選港股，請按【見下頁

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銀河證券表示，此次政策解釋明確了補貼發放的政策標準，料未來補貼發放或加速，新能源運營商現金流有望大幅改善，該行建議龍源電力、華能國際（00902）等股份。

【同場加映】溫股知新：多重利淡夾擊 港股表現失色

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撰文：林衛

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港股 補貼 新天綠色能源（00956） 龍源電力（00916） 大唐新能源（01798）

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