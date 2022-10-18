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【大行報告】中金料美國最終加息至近5厘　第4季大手加息成壓抑通脹「最後努力」

宏觀解讀 13:07 2022/10/18

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【大行報告】中金料美國最終加息至近5厘　第4季大手加息成壓抑通脹「最後努力」

美國通脹維持高企，上周公布的CPI按年增8.2%，再有券商上調美國加息周期息率高峰預測。中金預料，聯儲局明年將加息至接近5厘，較原先預期的4厘至4.5厘為高，較目前聯邦利率3厘至3.25厘高出近兩厘。中金認為，上月CPI數據預示通脹預期反彈，長此下去會加劇美國消費者對聯儲局穩定物價的「不信任」，而且美國難以中長期維持高利率，第4季成為聯儲局壓抑通脹的「最後努力」。

目前市場預計聯儲局11月勢加息0.75厘，中金認為，12月加息0.75厘的可能性不低。若美國聯儲局如中金所料連續兩次加息0.75厘，聯邦利率將升至4.5厘至4.75厘，已接近該行的加息高位預測。

麥樸思：聯儲局或需加息至9厘以抗高通脹，詳情可見【下一頁】

聯儲局仍未能鎖定通脹預期 削消費者信心

該行指出，上月通脹超出預期，反映加息仍未能成功鎖定通脹預期， 消費者亦無信心聯儲局能否成功將通脹壓回2%，意味貨幣仍需繼續緊縮。因此在消費者信心受挫下，聯儲局需盡早壓制通脹，以免發生 「通脹螺旋」的惡性循環。

此外，在美國國債高企下，該行認為美國利率在中期亦不能大幅上升，加劇政府還債負擔；若通脹未有減退，利率將維持高位，將擴大當地政府GDP支出佔比，或於2024年至2025年升穿3%。

各國均加息或構成緊縮共振效應　或加劇經濟下行

其他地區方面，歐洲再融資利率、邊際貸款利率及存款便利利率等三大利率已明顯提升，新興國家央行亦開始貨幣緊縮，中金認為各國集體加息或造成「緊縮共振」，以致「合成謬誤」，即是各國只因基本通脹數據加息，忽略加息後的乘數效應，或導致全球需求回落，加大經濟下行壓力。

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記者：宋佩恩

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