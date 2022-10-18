【Netflix】應對帳號共享問題　Netflix推「個人資料轉移」新功能（附教學）

▲ Netflix今（18日）宣布，即日起全球Netflix會員都能開始使用「個人資料轉移（Profile Transfer）」的新功能，直接將帳戶資料搬到新帳號。

Netflix近年面臨訂閱人數流失的問題，只能積極採取不同措施，打擊帳號共享，並鼓勵原先免費觀看的用戶，可建立自己的付費帳戶。因此，Netflix今（18日）宣布，即日起全球Netflix會員都能開始使用「個人資料轉移（Profile Transfer）」的新功能，直接將帳戶資料搬到新帳號。

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Netflix產品創新產品經理Timi Kosztin在官網文章指出，全新的個人資料轉移功能已正式登場。而現有帳戶的成員在不需重新建立個人資料的情況下，切換到全新帳號，避免過去使用服務的個人數據資料消失，當中包括個人專屬推薦、觀影記錄、我的片單、儲存的遊戲、設定等內容。目前此功能已逐步開放予全球會員，而可以使用相關功能的用戶，會收到Netflix官方的電子郵件通知。

若想轉移帳戶，可跟隨以下步驟：

1）請將游標移到首頁的使用者圖示

2）點選下拉式選單中的「轉移使用者」選項

3）輸入新帳戶的電子郵件及密碼

另外，用戶也可在帳戶設定中，關閉轉移使用者功能。

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責任編輯：曾曉汶

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