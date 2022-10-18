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【解碼｜安踏】安踏銷售數據向好仍急挫8%　招商證券：公司承認今財年指引或未能達標

股市 11:19 2022/10/18

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【解碼｜安踏】安踏急挫8%　招商證券：公司承認今財年指引或未能達標

體育用品股安踏 （02020） 第三季各類品牌季內零售銷售按年均錄得增長，其中FILA品牌銷售按年更錄得雙位數升幅。不過，公司承認受宏觀因素影響及新冠封控措施仍然嚴峻，今財年指引有可能達不到預期目標。

安踏曾一度低見73.65元，創兩年低，現跌8%，報75.1元，。

招商證券指，儘管安踏維持今財年的指引，但公司承認由於新冠封控措施仍然嚴峻，有可能達不到預期目標，而第4季首要任務是增加銷售，其次為利潤率。該行指，安踏零售流水有所增長，但受到8月的新冠封控措施以及消費支出下降的影響。在國慶假期期間，所有品牌的銷售都有所增長，但沒有最初預期的那麼強勁。

該行指，安踏第3季的庫存超過月銷售額的5倍，高於第2季度末的約5倍。 FILA的庫存在月銷售額的7至8倍之間，又是第2季度末的7倍以上。這即意味，第3季度的庫存通常季節性比二季度高，並是因為國慶假期和雙十一銷售節備貨。安踏在第3季的折扣率與去年持平，主要系列折扣率約為26%，按年增加2至3個基點。FILA第3季折扣率為25%至26%，高於去年二季度的14%至15%。

另外，由於安踏品牌銷售增長下降和假設毛利率下調，故將2022至2024財年的每股盈利預測各下調4%，並將目標價由112.4元下調至104.5元，對應未來12個月市盈率27.4倍，維持「增持」評級。

摩根士丹利亦指，即使安踏維持今財年的指引，但難以看見公司能達到指引，而公司亦認為宏觀因素成左右第4季表現的主因。而公司管理層在第4季計劃集中處理庫存問題，以及特別趁「雙11」購物節加大折扣去維持收入增長。該行給予安踏目標價133元，為「增持」評級。

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編輯：姚卓然

安踏體育（02020） 個股分析 港股 大行報告 FILA 體育用品股

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