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卓慧思承認犯錯 將帶領保守黨迎接下次大選

環球社會熱點 11:14 2022/10/18

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據報已有逾百名保守黨議員去信1922委員會，希望英國首相卓慧思下台。卓慧思接受採訪時承認過去一個月曾經犯錯，但她已糾正錯誤。卓慧思表示，不改變方向是不負責任的表現，她稱自己將帶領保守黨迎接下次英國大選。

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卓慧思（Liz Truss）周一接受英國廣播公司（BBC）訪問，承認過去一個月作為首相表現並不完美，她向觀眾坦誠，對過去曾犯下的錯誤感到抱歉。卓慧思承認，之前走得太快及太遠，強調仍致力於實現低稅收、高增長的經濟願景，但將需以不同的方式實現。

卓慧思表示，道歉是作為一個誠實政治家的表現，並指自己已經糾正錯誤，現時需為民眾服務。卓慧思過去多次轉軚，她在採訪中辯護指，若不以國家利益行事，將會是完全不負責任的表現。

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雖然卓慧思現時相位不穩，但她在採訪中表示，認為自己將帶領保守黨迎接下屆大選。卓慧思指，被選為首相需對國家做貢獻，建議黨友不要只花費時間談論保守黨黨內事務。同時卓慧思繼續承諾刺激英國經濟增長，惟她認同效果可能需要更長時間才能體現。

惟民調機構Redfield & Wilton周一發表最新調查結果顯示，保守黨支持率落後工黨36個百分點，甚至更低於一周前錄得的低點。另一民調機構Deltapoll調查同樣顯示，保守黨支持率落後工黨32個百分點，外界普遍認為工黨有望取得壓倒性勝利。

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責任編輯：李俊儀

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