【烏克蘭戰爭】俄戰機邊境城市失事墜毀 撞住宅大樓致多死（第二版）

俄羅斯與烏克蘭開戰後，俄軍一直有指武器裝備損失慘重。俄羅斯政府日前表示，一輛蘇式戰機在邊境城市起火失事，撞向一幢住宅大樓並爆炸，導致多人死傷。據悉，兩名飛行員及時逃生。

（第二版更新死亡人數）

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俄羅斯國防部周一（18日）表示，一架蘇-34戰鬥轟炸機在鄰近烏克蘭邊境的城市葉伊斯克（Yeysk）失事，並撞在當地一幢5層高住宅大樓，引發巨大爆炸及火勢。社交網站流傳照片可見，事發後黑煙及巨大橙色火光籠罩住宅大樓。

俄羅斯國際文傳通訊社（Interfax）報稱，事件導致最少13人死亡及19人受傷，至今仍6人下落不明。

國防部指出，轟炸機在附近的空軍基地起飛後不久失事，原因引擎起火導致轟炸機無法攀升，最終失控撞向住宅大樓。兩名飛行員在轟炸機撞毀前，及時彈出座艙逃生。有現場照片顯示，其中一名飛行員利用降落傘逃生。

事發現場片段

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有當地居民對事件感到震驚，指轟炸機就在頭頂飛過，事發後周圍滿佈黑煙，更稱自己與轟炸機失事地點僅10米。由於轟炸機當時正在訓練，載有武器及彈藥，因此在撞毀時才會引起大爆炸。有指，因火勢過於猛烈，消防員一度無法靠近現場。

據俄羅斯媒體Bell報稱，失事轟炸機為俄烏戰爭以來，俄軍折損的第10架戰機。多數損失戰機為戰鬥機或運輸機，包括上月的兩架蘇-34戰機。

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責任編輯：吳漢培