▲ 【解碼｜比亞迪】摩通：比亞迪盈利表現勝預期 料第4季訂單強勁、電池業務成另一關鍵動力

受惠新能源車銷量強勁增長，比亞迪 （01211） 預計首三季純利大增2.7倍至2.9倍，至91億至95億元（人民幣，下同）。大行分析指，比亞迪盈利勝市場預期，料第4季訂單強勁，將再創另一紀錄，而電池業務成另一關鍵動力。

摩通表示，比亞迪首三季純利已超出該行預計的84億元及市場預計的90億元全年盈利預測，故對公司維持正面。該行相信，公司盈利增長強勁原因來自電動車銷售創新高（上季銷售達53.9萬輛，按年升1.68倍及按季升52%）、產品組合改善、成本控制得宜。而公司第4季因訂單強勁，電動車銷售料再創另一紀錄，持續推動今後盈利向上。再者，摩通預計比亞迪明年將交付250萬輛汽車，若公司維持市場領導地位，將成為股價催化劑。

至於電池業務方面，公司將於第4季至明年首季擴大供貨予中國豐田（Toyota）等廠商，而加大供貨予其他廠商更是成為股價及明年盈利的一大推動力。該行予比亞迪「增持」評級，目標價275元。

不過，該行提到，從整個車市來看，認為明年銷售情況只能持平，但電動車的滲透率持續提升，料約達30%，相信比亞迪擁豐富的車型，包括純電動車及插電式混合動力汽車，而造就在大眾市場領先地位。另外，廣汽 （02238） 受惠於豐田及本田的訂單，料錄強勁盈利增長，認為兩者在未來數季會繼續跑出，並列為首選之列。

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編輯：姚卓然