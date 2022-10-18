▲ 【全球經濟】「末日博士」魯賓尼：全球將現十年滯脹式債務危機 要抵禦風險應配置這5大資產類別

有「末日博士」之稱的魯賓尼（Nouriel Roubini）表示，全球將會面對前所未有的十年滯脹式債務危機，基於下一場危機是滯脹與龐大的公共債務疊加在一起，故與1970年代及2008年的危機並不一樣。魯賓尼指，1970年代全球出現滯脹問題（高通脹及低增長），但沒有龐大的債務危機，因當地的債務水平偏低，而2008年爆發債務危機後，全球出現低通脹或通縮，因債務問題造成需求衝擊。

「今天，我們在債務水平極高的情況下出現供應鏈衝擊，意味正走向一個結合1970年代的滯脹及2008年的債務危機的情景，即是滯脹性債務危機。」

今年來聯儲局累積加息3厘，意味聯儲局要做到經濟「軟著陸」具挑戰性，而市場對經濟放緩的幅度及持續時間仍存在分歧。

魯賓尼認為，美國經濟已連續兩季出現負增長，但新增職位仍相當活躍，所以現時並非正式的衰退，但隨勞工市場逐步出現疲態，今年底美國及其他發達國家很可能會步入衰退，而目前已有足夠跡象表明，一場嚴重的滯脹性債務危機，將為未來的經濟衰退作定調。

「現時私營及公營債務佔經濟增長的比例較昔日高得多，由1999年的200%升至今天的350%，故貨幣政策加速正常化及利率上升，將導致家庭、企業、金融機構、政府至破產及違約。」

全球貨幣政策同步收緊已對部分泡沫造成影響

他稱，全球貨幣政策同步收緊已對部分泡沫造成影響，包括私營及公營股票、房地產、迷因股（meme stocks）、加密貨幣、特殊目的收購公司（SPAC）、債券其他信貸工具。

魯賓尼表示，股債「六四比」的傳統資產組合並不適用於目前宏觀環境，今年來有關組合出現巨大虧損，故此投資者需要尋找一些能抵禦通脹、政治、地緣政治風險及環境破境的資產，這包括黃金。

「短期政府債券及通脹指數債券，黃金及其他貴金屬，以致房地產，都能抵禦環境破壞。」

央行或會感到束手無策 不願對抗通脹

他又指，在滯脹環境下，若央行轉向，通脹或持續上升，但央行或會感到束手無策，不願對抗通脹，這意味過去30年的「大緩和期（Great Moderation）」已結束，全球將踏入一個大通脹或不穩定滯脹時代，面對供應鏈的衝擊，就像1970年代般，決策者不願對抗持續上升的通脹。

「央行便會陷入所謂的『債務陷阱』，任何貨幣政策正常化的舉動，都會造成償還債務負擔激增，導致大規模破產及連鎖性的金融危機。」

相關文章：【英鎊危機】摩通戴蒙：對有英國養老金槓桿高感驚訝 料未來有更多黑天鵝

相關文章：【全球經濟】IMF及世銀警告：全球三分一經濟體將會今明兩年遇「技術性衰退」

編輯：陳韻妍