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【美國加息】麥樸思：聯儲局或需加息至9厘以抗高通脹　籲提防大宗商品及高負債公司

股市 09:22 2022/10/18

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【美國加息】麥樸思：聯儲局或需加息至9厘以抗高通脹　籲提防大宗商品及高負債公司

「新興市場之父」麥樸思（Mark Mobius）表示，聯儲局為要對抗高通脹，或需要加息至9厘。 上月，他經已提出不排除聯儲局會加息至9厘水平之說法。

麥樸思接受《彭博》電視訪問時表示，「如果美國通脹率為8%，根據劇本，你必須提高利率，高於通脹率，即意味利率要達9厘。」他又指，如果通脹率下降，他的利率預測將會消失，但他卻認為通脹不會很快消退。 然而，麥樸思的看法並非市場主流，其預測亦高於聯儲局預期，市場目前預測聯儲局的利率頂峰只是接近5厘。

另外，他亦警告投資者要謹慎看待大宗商品，因為主要用家的需求或將轉弱，尤其是新興市場和歐元區買家，買進大宗商品的人手中貨幣正日益貶值，很可能會看到大宗商品價格下跌。

同時，由於身處高利率環境下，他直言投資任何高負債的公司均會陷入險境，故會沽出高負債比和資本報酬率低的公司。

相關文章：

【美國加息】麥樸思：聯儲局要將利率加至高於通脹水平　不排除美息升至9厘才見頂

【美國加息】美國11月加息1厘機會率突增加

【美國加息】Cathie Wood︰聯儲局在抗通脹的強硬立場上可能犯上錯誤　增加通縮式崩潰風險

編輯：姚卓然

美股 沽出 貨幣政策 美國 加息 商品 新興市場

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