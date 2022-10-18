財政與貨幣政策出現背離

在通脹高企和增長羸弱漸成常態的背景下，全球經濟社會和國際金融市場更加亂象紛呈，一系列矛盾衝突層出不窮。歷史經驗表明，在供給衝擊引致短期「滯脹」和長期全要素生產率下行的影響下，經濟問題往往難以從經濟角度獲得有效求解，進而使得非經濟手段成為破局之需。在控制通脹難以一蹴而就的背景下，部分發達國家也正試圖利用高通脹作為謀取政治空間或經濟支配權的工具。

近期，全球主要央行與財政的一系列的意外操作讓市場頻頻感到困惑。無論是美國、英國還是日本央行，其政策立場與其財政部門的政策取向已經出現了不同程度上的互斥，這種互斥性短期內會對金融穩定性產生更多的不確定性。探索財政與央行政策取向互斥是暫時還是持續首先需要瞭解這種互斥性產生的原因是什麼。

當前，高通脹最直接的衝擊來自全球地緣政治衝突的影響。疫情前後發生的貿易博弈和烏俄衝突，加快了全球原有的貿易分工模式進一步加速瓦解，貿易鏈上最重要的全球製造業價值鏈和能源供應鏈正在走向重塑，疊加氣候異常以及全球疫情等問題，新供給衝擊導致了全球貿易成本和能源成本推高了總的交易成本，最終導致通脹表現出長期的持續性和高粘性。而在能源和製造業價值鏈的重塑過程中，總需求端圍繞通脹這個連接供需兩側的關鍵錨也正在發生新的變化。

第一種變化是財政與貨幣政策出現時間上的互斥。比如部分國家對通脹失去耐心並開始利用通脹試圖追求更多的政治空間。這會導致類似於日本或英國近期出現的情況，即新上臺政府無視貨幣政策目標利用激進的財政手段實現短期的政治訴求。

第二種變化是財政或貨幣政策出現空間上的互斥。比如政府通過貨幣及財政政策在價值鏈重塑（或持續的高波動中）過程中實現「套利」，或者試圖追求對部分價值鏈（比如能源和製造業）上的更多支配權。以美國為例，高通脹對美國內部消費確實構成了一定壓力，但從外部市場來說能源危機對美國能源和相關製造業帶來了更多意外的好處。這使得美國不得不更加小心權衡自身宏觀政策對美國政治經濟利益在不同階段的訴求。美聯儲副主席布雷納德也認為美聯儲在減緩加息和堅持加息之間的微妙平衡將會是一場鬥爭。

責任編輯︰梁浩碩