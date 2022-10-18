【港股市況】ATM升逾3%至4%　恒指午後升逾200點、科指升3%（不斷更新）

港股半日反覆升逾百點。阿里巴巴 （09988） 升逾3%，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升近2%，滙豐 （00005） 升逾2%，比亞迪 （01211） 發盈喜，股價升6%，體育用品股向下，安踏 （02020） 跌5%破底，李寧 （02331） 再跌近3%。恒指高開247點，早段一度轉跌54點，其後在科技股帶動下發力再上，恒指半日升171點，報16784點，成交532.9億元。科指升2.5%，報3279點。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【13：11】手機設備股造好，其中手機孖寶舜宇 （02382） 、瑞聲 （02018） 續彈4%，高偉電子 （01415） 、丘鈦 （01478） 升逾2%。

【13：06】阿里巴巴 （09988） 升逾4%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升逾3%。滙豐 （00005） 、港交所 （00388） 升逾2%。

【13：02】安踏 （02020） 午後初段跌幅略收窄至逾4%；李寧 （02331） 跌逾2%；特步 （01368） 跌逾1%。

【13：00】港股午後初段升逾200點，報16833點，升220點；科指升3%，報3298點。阿里巴巴 （09988） 升近4%，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升逾2%。

【12：36】【體育用品股】特步上季主品牌零售銷售按年增20%至25% 增速未恢復至第二季封控前水平

【12：25】【教育股】中滙集團：今學年新學生報到人數按年增近17%

【12：00】恒指半日反覆升171點，報16784點，成交532.9億元。科指升2.5%，報3279點。阿里巴巴 （09988） 升逾3%，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升近2%，滙豐 （00005） 升逾2%，比亞迪 （01211） 發盈喜，股價升6%，體育用品股向下，安踏 （02020） 跌5%破底，李寧 （02331） 再跌近3%。

【12：00】【生科股】科濟藥業獲中國藥監局受理骨髓瘤藥物 股價炒上一成

【11：47】滙豐 （00005） 最新升近2%；港交所 （00388） 升逾1%；中移動 （00941） 升0.1%；友邦 （01299） 升0.1%。

【11：41】信達生物 （01801） 升逾13%，高見29.45元。

【11：39】恒指升逾100點，報16720點，升108點；科指升2.1%，報3266點。阿里巴巴 （09988） 升逾2%，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升逾1%。

【11：33】內地股市半日反覆向好，上證半日升0.2%，深證升0.6%；創業板指升近1%。

【11：19】【解碼｜安踏】安踏急挫8% 招商證券：公司承認今財年指引或未能達標

【11：10】新股飛天雲動 （06610） 最新轉升逾1%，高見2.33元。

【11：07】百奧家庭互動 （02100） 升幅擴大至逾22%，高見0.435元，成交318.6萬元。

【11：03】濠賭股連日向下，其中藍籌股銀娛 （00027） 跌逾1%，金沙 （01928） 跌3%。另外，永利 （01128） 跌逾2%破底，美高梅 （02282） 跌逾3%，澳博 （00880） 跌0.8%；新濠 （00200） 跌5%。

【10：59】昨日抽升逾倍的中國科技產業 （08111） ，股價今早回吐6成，低見0.175元，僅涉10萬元成交。

【10：53】大市再度回升5點，報16618點，曾跌最多54點，低見16558點。科指升1.1%，報3234點。

【10：47】潤歌互動 （02422） 上市翌日續造好，股價再升11%，高見1.52元。

【10：45】ATM中，美團 （03690） 轉跌0.1%；阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 力撐，逆市升約1%。

【10：40】港股下跌，比亞迪 （01211） 升幅略收窄至逾4%，報201.2元，暫為表現最好藍籌。

【解碼｜比亞迪】摩通：比亞迪盈利表現勝預期 料第4季訂單強勁、電池業務成另一關鍵動力

【10：34】大市轉跌，恒指最新跌2點。

【10：33】APOLLO出行 （00860） 升幅擴大至21%，高見0.31元，成交930.7萬元。

【10：29】碧桂園 （02007） 跌半成；碧桂園服務 （06098） 跌逾6%。

【10：21】恒指最新升30點，報16642點；科指升1.3%，報3240點。

【10：12】東航 （00670） 計劃於10月底恢復多條國際航線，東航升近3%；南航 （01055） 升0.7%；國航 （00753） 升逾1%。

【10：04】安踏 （02020） 跌幅擴大至逾9%，破底低見74.15元；李寧 （02331） 再跌逾4%；特步 （01368） 跌逾1%。

【10：02】內房股持續疲弱，中海外 （00688） 逆市跌0.6%；潤地 （01109） 跌逾1%；碧桂園 （02007） 跌近5%；雅居樂 （03383） 跌逾1%；龍湖 （00960） 跌逾2%。

【09：57】大市升幅進一步收窄至約100點。

【09：54】恒指早段升幅收窄至145點，報16758點；科指升1.7%，報3255點。

【09：51】本港地產股逆市偏軟，恒地 （00012） 、新地 （00016） 跌0.7%；新世界 （00017） 跌0.5%；信置 （00083） 跌0.4%；長實 （01113） 跌近2%。

【09：47】APOLLO出行 （00860） 股價再升逾13%，高見0.295元。

【09：44】體育用品股普遍逆市續向下，其中安踏 （02020） 跌逾6%；李寧 （02331） 、特步 （01368） 跌逾2%。

【09：41】【零售股】莎莎挫近3% 上季港澳營業額跌8.5%、惟同店銷售升6.7% 於內地大手關29間店

【09：40】滙豐 （00005） 升近2%；中移動 （00941） 升0.2%；港交所 （00388） 再彈3%；友邦 （01299） 則逆市偏軟跌0.1%。

【09：38】阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 開市後升3%；美團 （03690） 亦升近3%；小米 （01810） 升近2%；京東 （09618） 升逾2%。

【09：36】藥明生物 （02269） 逆市跌逾3%，早段低見48.3元。

【09：33】【新股IPO】飛天雲動6610首掛平開後反覆向下跌5% 每手帳面蝕120元

【09：32】【體育用品股】安踏反跌逾2% 第三季各品牌銷售全線升 FILA零售額按年錄雙位數增長

【09：29】【遊戲股】百奧家庭互動彈高半成 受惠《奧比島：夢想國度》 上季活躍賬戶增逾7成、付費賬戶升逾9成

【09：21】阿里巴巴 （09988） 升近2%，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升逾2%，比亞迪 （01211） 盈喜，股價造好升逾6%，恒指高開247點，開報16860點，科指升2.1%，報3266點。

【比亞迪盈喜】比亞迪料首三季純利按年飈近3倍 受惠新能源車銷量強勁

【09：13】期指開報16956點，升389點或2.4%。

【09：09】【中港股市】安本姚鴻耀：看好四大長綫投資主題 現時是入市時機、低估值或已是催化劑

【08：44】遠大中國 （02789） 、中核國際 （02302） 今早復牌。

【08：40】恒指黑期升270點，報16917點；道指期貨升205點，報30435點。

【08：32】【盈喜盈警】中國財險料首三季淨利潤最多增30% 一文看清港股季度盈喜盈警（不斷更新）

【07：47】【業績│消費股】維達國際第三季EBITDA跌4成至近4億元 匯兌虧損總額大增6倍

【07：45】【體育用品股】361度第三季主品牌銷售按年增中雙位數 童裝更增20至25%

【07：45】【港元滙價】金管局今晨承接約8億港元沽盤 銀行體系結餘將跌至1032億（不斷更新）

【07：45】港股ADR收報16815點，升202點或1.2%。滙豐 （00005） ADR折合報42.11元，較港收市價高0.96元或2.3%。騰訊 （00700） ADR折合報250.64元，較港收市價高3.44元或1.4%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報75.33元，較港收市價高2.13元或2.9%。

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【07：30】英國財政政策昨日出現大逆轉，新任財相侯俊偉（Jeremy Hunt）表明將撤銷大部分9月下旬迷你預算案公布的稅收措施，刺激英鎊滙價上升，歐股收市漲1.83%，美股反覆造好，道指最多曾升677點；收升550點，報30185點；標指升94點，報3677點；納指升354點或3.43%，報10675點。

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【石Sir一周前瞻及異動股】微創醫療、中國重汽、華潤啤酒

責任編輯︰梁浩碩